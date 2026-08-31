-°C
CANLI YAYIN

Fırtına uzatmalarda yıkıldı! Maç sonucu: Amedspor 2-1 Trabzonspor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Fırtına uzatmalarda yıkıldı! Maç sonucu: Amedspor 2-1 Trabzonspor

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Trabzonspor, Diyarbakır Stadı’nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, uzatma dakikalarında bulduğu golle rakibini 2-1 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı. İşte maçta yaşananlar...

Amed Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Amedspor ile karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetti.

Ev sahibi ekip, uzatma dakikalarında bulduğu golle Trabzonspor'u 2-1 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.

Fırtına uzatmalarda yıkıldı! Maç sonucu: Amedspor 2-1 Trabzonspor - 1

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

4. dakikadaki Amed Sportif Faaliyetler atağında topla buluşan Sor'un şutunda kaleci Onana topu çıkardı.

11. dakikada Muçi'nin pasında topla buluşan Muhammed Salah, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

25. dakikada Onana ceza sahasının dışına çıktığı pozisyonda Ballet'in orta sahadan vuruşunda top kale direğinin yanından auta çıktı.

37. dakikada Dia Saba'nın pasında topla buluşan Sor'ın sert şutunda kaleci Onana, meşin yuvarlağı kontrol etti.

42. dakikada Krasniqi'nin pasında ceza sahanın içinde Diagne'nin dokunduğu top, direğin yanından dışarı çıktı.

45. dakikada Dia Saba'nın şutunda topun Melih'in eline çarptığı pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Diagne'nin şutunda top kaleci Onana'dan dndü. Pozusyonu takip eden Sor, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

Maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Fırtına uzatmalarda yıkıldı! Maç sonucu: Amedspor 2-1 Trabzonspor - 2

(İKİNCİ YARI)

60. dakikada sol kanattan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunun ardından Muçi, ceza sahasına girmeden dar açıdan vuruşunu yaptı, kaleci Lafont topu çıkardı. Sol çaprazda bir kez daha topla buluşan Muçi'nin sert şutunda Lafont bir kez daha gole izin vermedi.

69. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Aral Şimşir'in vuruşunda kaleci Lafont üzerine gelen topu kontrol etti.

74. dakikada savunma arkasına sarkan Dia Saba, sol çaprazdan ceza sahasına girerek sol ayağıyla yakın köşeye vurdu ve top yan ağlarda kaldı.

90. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşun ardından top ceza sahasına gönderildi. Sağ çaprazda Mehmet Yeşil, topu kale önüne gönderirken kaleci Onana'yı geçen topa dokunan Orban, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1

Fırtına uzatmalarda yıkıldı! Maç sonucu: Amedspor 2-1 Trabzonspor - 3

MAÇTAN NOTLAR

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Besnik Hasi, son oynanan Kocaelispor maçının ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.

Sezona bir galibiyet ve bir mağlubiyetle başlayan Diyarbakır temsilcisi, Diyarbakır Stadı'nda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.

Besnik Hasi, karşılaşmada Alban Lafont, Umut Meraş, Lumbardh Dellova, David Bates, Ermal Krasniqi, Rayan Raveloson, Gökhan Gül, Yira Sor, Dia Saba, Samuel Ballet ve Mbaye Diagne'ye ilk 11'de görev verdi.

Amed Sportif Faaliyetler'de yedek kulübesinde Amadou, Mehmet Yeşil, Furkan Soyalp, Gift Orban, Rayan Lutin, Cem Üstündağ, Kahraman Demirtaş, Miraç Acer, Muhammed ve Mustafa Burak Bozan yer aldı.

Fırtına uzatmalarda yıkıldı! Maç sonucu: Amedspor 2-1 Trabzonspor - 4

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Amed Sportif Faaliyetler ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmaya taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Maç öncesinde Diyarbakır Stadı çevresinde toplanan taraftarlar, takımlarına tezahüratlarla destek verdi. Yeşil-kırmızılı taraftarlar, karşılaşma öncesinde tribünlerdeki yerlerini alırken, stat çevresinde de maç heyecanı yaşandı.

Fırtına uzatmalarda yıkıldı! Maç sonucu: Amedspor 2-1 Trabzonspor - 5

Tribünlere Türkçe ve Kürtçe, "Sahada rakip, kardeşlikte biriz, Terörsüz Türkiye" yazılı pankart asıldı.

Stattaki ekranda "30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun" yazısı yer aldı.

Fırtına uzatmalarda yıkıldı! Maç sonucu: Amedspor 2-1 Trabzonspor - 6

TRABZONSPOR CEPHESİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a karşı oynanan karşılaşmanın ardından Amed Sportif Faaliyetler maçında kadroda değişikliklere gitti.

Bordo-mavili ekip, Diyarbakır'daki mücadeleye Andre Onana, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Sidny Lopes Cabral, Melih Kabasakal, Fabinho, Ernest Muçi, Muhammed Salah, Noah Saviolo ve Paul Onuachu ilk 11'i ile çıktı.

Bordo-mavili ekipte yedek kulübesinde Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Wagner Pina, Ozan Tufan, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir ve Umut Nayir, görev bekledi.

Fırtına uzatmalarda yıkıldı! Maç sonucu: Amedspor 2-1 Trabzonspor - 7

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Batagov, Okay Yokuşlu, Ruslan Malinovskyi ve Folcarelli karşılaşmada forma giymedi.

Öte yandan, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Yeni Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, karşılaşmayı tribünden izledi.

Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:

Fatih Tekke’den istifa sonrası ilk açıklama: “Şimdi önümüze bakma zamanı”
Sonraki Haber
Fatih Tekke’den istifa sonrası ilk açıklama: “Şimdi önümüze bakma zamanı”
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın