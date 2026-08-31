Fırtına uzatmalarda yıkıldı! Maç sonucu: Amedspor 2-1 Trabzonspor
Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Trabzonspor, Diyarbakır Stadı’nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, uzatma dakikalarında bulduğu golle rakibini 2-1 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı. İşte maçta yaşananlar...
Amed Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Amedspor ile karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetti.
Ev sahibi ekip, uzatma dakikalarında bulduğu golle Trabzonspor'u 2-1 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
4. dakikadaki Amed Sportif Faaliyetler atağında topla buluşan Sor'un şutunda kaleci Onana topu çıkardı.
11. dakikada Muçi'nin pasında topla buluşan Muhammed Salah, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
25. dakikada Onana ceza sahasının dışına çıktığı pozisyonda Ballet'in orta sahadan vuruşunda top kale direğinin yanından auta çıktı.
37. dakikada Dia Saba'nın pasında topla buluşan Sor'ın sert şutunda kaleci Onana, meşin yuvarlağı kontrol etti.
42. dakikada Krasniqi'nin pasında ceza sahanın içinde Diagne'nin dokunduğu top, direğin yanından dışarı çıktı.
45. dakikada Dia Saba'nın şutunda topun Melih'in eline çarptığı pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Diagne'nin şutunda top kaleci Onana'dan dndü. Pozusyonu takip eden Sor, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
Maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
(İKİNCİ YARI)
60. dakikada sol kanattan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunun ardından Muçi, ceza sahasına girmeden dar açıdan vuruşunu yaptı, kaleci Lafont topu çıkardı. Sol çaprazda bir kez daha topla buluşan Muçi'nin sert şutunda Lafont bir kez daha gole izin vermedi.
69. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Aral Şimşir'in vuruşunda kaleci Lafont üzerine gelen topu kontrol etti.
74. dakikada savunma arkasına sarkan Dia Saba, sol çaprazdan ceza sahasına girerek sol ayağıyla yakın köşeye vurdu ve top yan ağlarda kaldı.
90. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşun ardından top ceza sahasına gönderildi. Sağ çaprazda Mehmet Yeşil, topu kale önüne gönderirken kaleci Onana'yı geçen topa dokunan Orban, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1