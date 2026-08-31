Fırtına uzatmalarda yıkıldı! Maç sonucu: Amedspor 2-1 Trabzonspor

(İKİNCİ YARI)

60. dakikada sol kanattan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunun ardından Muçi, ceza sahasına girmeden dar açıdan vuruşunu yaptı, kaleci Lafont topu çıkardı. Sol çaprazda bir kez daha topla buluşan Muçi'nin sert şutunda Lafont bir kez daha gole izin vermedi.

69. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Aral Şimşir'in vuruşunda kaleci Lafont üzerine gelen topu kontrol etti.

74. dakikada savunma arkasına sarkan Dia Saba, sol çaprazdan ceza sahasına girerek sol ayağıyla yakın köşeye vurdu ve top yan ağlarda kaldı.

90. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşun ardından top ceza sahasına gönderildi. Sağ çaprazda Mehmet Yeşil, topu kale önüne gönderirken kaleci Onana'yı geçen topa dokunan Orban, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1

