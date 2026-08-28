Fatih Tekke’den istifa sonrası ilk açıklama: “Şimdi önümüze bakma zamanı”

Maç sonunda yaşadığı duygusal yoğunluk içerisinde kendi inisiyatifiyle istifa kararı aldığını belirten Tekke, Başkan Ertuğrul Doğan, yönetim kurulu, futbolcular ve teknik ekibine teşekkür etti.

"TAMAMEN KENDİ İNİSİYATİFİMLE BİR KARAR ALDIM"

Dün akşam alınan mağlubiyetin ardından duygusal yoğunluk içerisinde bir karar aldığını belirten Fatih Tekke, "Maç sonunda yaşadığımız duygusal yoğunluk içerisinde tamamen kendi inisiyatifimle bir karar aldım. Trabzonspor'a ve bu büyük camiaya karşı taşıdığım sorumluluğun farkındayım" ifadelerini kullandı.

"ÇOK GÜÇLÜ VE DEĞERLİ BİR OYUNCU GRUBUNA SAHİBİZ"

Başkan Ertuğrul Doğan'ın kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür eden Tekke, takımına olan güvenini yineleyerek, "Dünden bu yana bana olan güvenini ve desteğini hissettiren Başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan'a, Yönetim Kurulumuza, oyuncularıma ve teknik ekibime ayrıca teşekkür ediyorum. Biz, çok güçlü ve çok değerli bir oyuncu grubuna sahibiz. Dün de ifade ettiğim gibi; çok iyi bir takım olacağız" dedi.

Eksiklerin tamamlanacağını ve takımın her geçen gün daha da güçleneceğini vurgulayan Tekke, Trabzonspor'a yakışan mücadeleyi ortaya koyacaklarını kaydetti.