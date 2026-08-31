Canlı anlatım: Amedspor - Trabzonspor
Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Trabzonspor, Diyarbakır Stadı’nda karşı karşıya geliyor. Saat 21.30’da başlayan mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı ahaber.com.tr’de takip edilebiliyor.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Amedspor ile karşı karşıya geliyor.
Diyarbakır Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Bilal Gölen, dördüncü hakemliğini ise Reşat Onur Coşkunses yapıyor.
İLK 11'LER
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AMED: Lafont, Krasniqi, Bates, Dellova, Umut, Gökhan, Raveleson, Saba, Sor, Ballet, Diagne
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TRABZONSPOR: Onana, Cabral, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Fabinho, Melih, Salah, Muçi, Saviolo, Onuachu
TRABZONSPOR NAMAĞLUP DEVAM ETMEK İSTİYOR
Trabzonspor ise ilk haftada Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldıktan sonra sahasında İstanbul Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek 4 puana ulaştı ve namağlup yoluna devam etti.
TRABZONSPOR'UN YENİ TAKIMLARA KARŞI KARNESİ
Trabzonspor, Amed Sportif Faaliyetler maçıyla Süper Lig'deki 66'ncı farklı rakibiyle karşılaşacak. Bordo-mavililer, bugüne kadar Süper Lig'de karşılaştığı 65 farklı takımın tamamını en az bir kez mağlup etti.
Süper Lig'e aynı sezon yükselen ekiplerle oynadığı son 10 maçta Trabzonspor'un 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunuyor.