Fatih Tekke'nin istifa kararına Trabzonspor yönetiminden ret: Görevine kaldığı yerden devam edecek
Trabzonspor’un Ferencvaros karşısında aldığı 4-0’lık mağlubiyetin ardından A Spor’a röportaj veren Fatih Tekke, “Sonucun sorumlusu benim, istifa ediyorum.” dedi. Trabzonspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada bordo mavili yönetimin, teknik direktör Fatih Tekke'nin istifasını kabul etmediği ve görevine devam edeceğini açıklandı.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda karşılaştığı Ferencvaros'a 4-0 mağlup oldu.
Yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek olan Trabzonspor'da maçın hemen ardından A Spor'a açıklamada bulunan teknik direktör Fatih Tekke, görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Tekke, herkesten helallik istediği açıklamasında "Çok üzücü bir gece geçirdik. Sorumlu ben ve ekibim. Ülkemize ve camiamıza üzücü bir gece geçirttik. Avrupa Ligi'ne kalamadık. 18 aydır gece gündüz ekibim ile her şeyimiz ile birlikte camiamıza nasıl daha iyi yapabiliriz diye düşünüyoruz. Takım çok daha iyi olacak, bu kesin ama çok uzatmayayım. Şu an istifa ediyorum. Çok değerli işler yaptık ama şu an itibarıyla istifa ettiğimi açıklıyorum. Bu mağlubiyet kabul edilebilir değil. Herkes hakkını helal etsin. Biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Bazen olmaz, o kadar güzel olmaz ki karar vermeniz lazım" ifadelerini kullandı.
TRABZONSPOR YÖNETİMİ İSTİFA KARARINI KABUL ETMEDİ
Trabzonspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke'nin Ferencvaros karşılaşmasının ardından aldığı istifa kararı yönetim tarafından kabul edilmedi. Bordo-mavili kulüp, Tekke'nin görevine devam edeceğini ve Amed Sportif Faaliyetler maçında takımın başında olacağını açıkladı.
Trabzonspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Fatih Tekke'nin Ferencvaros karşılaşmasının ardından yaşanan mağlubiyetin oluşturduğu duygusal yoğunlukla istifa kararı aldığı belirtildi. Açıklamada, "Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak, Teknik Direktörümüz Fatih Tekke'nin istifa kararı kabul edilmemiştir. Fatih Tekke, Teknik Direktörlük görevine devam etmektedir ve ligde oynayacağımız Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında takımımızın başında olacaktır" ifadelerine yer verildi.