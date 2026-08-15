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Kasımpaşa-Trabzonspor maçı bugün: Muhtemel 11'ler belli! Saat 19.00'da ilk düdük! Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda kritik randevu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kasımpaşa-Trabzonspor maçı bugün: Muhtemel 11'ler belli! Saat 19.00'da ilk düdük! Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda kritik randevu

Kasımpaşa ile Trabzonspor Süper Lig maçında karşı karşıya gelecek. Gürcan Hasova tarafından yönetilecek Kasımpaşa-Trabzonspor maçı, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu Stadı'nda oynanacak. Kasımpaşa-Trabzonspor maçının canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Kasımpaşa-Trabzonspor karşılaşmasını hakem Gürcan Hasova yönetecek. VAR'da Fedayi San, AVAR'da ise Ceyhun Sesigüzel görev yapacak.

Kasımpaşa-Trabzonspor maçı bugün: Muhtemel 11'ler belli! Saat 19.00'da ilk düdük! Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda kritik randevu - 1

KASIMPAŞA-TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LERİ

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Adem Arous, Matei Ilie, Frimpong, Kerem Demirbay, Baldursson, Hajradinovic, Diarra, Diabate, Benedyczak

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Cabral, Melih, Bouchouari, Malinovskyi, Saviolo, Aral, Onuachu

Kasımpaşa-Trabzonspor maçı bugün: Muhtemel 11'ler belli! Saat 19.00'da ilk düdük! Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda kritik randevu - 2

TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK

Bordo-mavililerde sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden Arseniy Batagov, Tim Jabol Folcarelli, Ernest Muçi ve Okay Yokuşlu maç kadrosunda yer almadı.

Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı için belirlenen 21 kişilik kafilesinde şu futbolcular bulunuyor:

Kasımpaşa-Trabzonspor maçı bugün: Muhtemel 11'ler belli! Saat 19.00'da ilk düdük! Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda kritik randevu - 3

"Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkaçar, Samet Akaydın, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Sidny Lopes Cabral, Benjamin Bouchouari, Ruslan Malinovskyi, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir, Noah Saviolo, Muhammed Salah, Umut Nayır, Paul Onuachu, Rene Mitongo."

Kasımpaşa-Trabzonspor maçı bugün: Muhtemel 11'ler belli! Saat 19.00'da ilk düdük! Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda kritik randevu - 4

KASIMPAŞA'DA TEK EKSİK

Kasımpaşa'da sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi'nin karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Kasımpaşa-Trabzonspor maçı bugün: Muhtemel 11'ler belli! Saat 19.00'da ilk düdük! Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda kritik randevu - 5

MAÇ BİLGİ KARTI

Bilgi Detay
Karşılaşma Kasımpaşa-Trabzonspor
Organizasyon Trendyol Süper Lig
Sezon 2026-2027
Hafta 1. hafta
Tarih 15 Ağustos 2026 Cumartesi
Saat 19.00
Stat Recep Tayyip Erdoğan Stadı
Yayın beIN Sports 1
Hakem Gürcan Hasova
VAR Fedayi San
AVAR Ceyhun Sesigüzel

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