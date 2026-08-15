Kasımpaşa-Trabzonspor maçı bugün: Muhtemel 11'ler belli! Saat 19.00'da ilk düdük! Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda kritik randevu
Kasımpaşa ile Trabzonspor Süper Lig maçında karşı karşıya gelecek. Gürcan Hasova tarafından yönetilecek Kasımpaşa-Trabzonspor maçı, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu Stadı'nda oynanacak. Kasımpaşa-Trabzonspor maçının canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Kasımpaşa-Trabzonspor karşılaşmasını hakem Gürcan Hasova yönetecek. VAR'da Fedayi San, AVAR'da ise Ceyhun Sesigüzel görev yapacak.
KASIMPAŞA-TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LERİ
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Adem Arous, Matei Ilie, Frimpong, Kerem Demirbay, Baldursson, Hajradinovic, Diarra, Diabate, Benedyczak
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Cabral, Melih, Bouchouari, Malinovskyi, Saviolo, Aral, Onuachu
TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK
Bordo-mavililerde sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden Arseniy Batagov, Tim Jabol Folcarelli, Ernest Muçi ve Okay Yokuşlu maç kadrosunda yer almadı.
Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı için belirlenen 21 kişilik kafilesinde şu futbolcular bulunuyor: