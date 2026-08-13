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Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Ferencvaros oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Ferencvaros oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde 3. Eleme Turu heyecanı sürerken Trabzonspor’un play-off yolundaki rakibi de netleşti. Gornik Zabrze ile Ferencvaros arasındaki iki ayaklı eşleşmede turu geçen taraf yeşil beyazlı ekip oldu. Macar temsilcisi, bu sonuçla Trabzonspor’un Avrupa Ligi’ndeki rakibi olarak bordo-mavililerin karşısına çıkacak.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki yolculuğunda karşılaşacağı rakip netleşti. 3. Eleme Turu rövanşında Gornik Zabrze ile Ferencvaros kozlarını paylaşırken, iki maç sonunda tur biletini alan ekip Macar temsilcisi oldu.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Ferencvaros oldu - 1

İLK KARŞILAŞMA 20 AĞUSTOS'TA OYNANACAK

Ferencvaros böylece Trabzonspor'un bir sonraki turdaki rakibi haline geldi. Bordo-mavililer ile Ferencvaros arasındaki ilk karşılaşma 20 Ağustos'ta Papara Park'ta oynanacak.

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