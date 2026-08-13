Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Ferencvaros oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde 3. Eleme Turu heyecanı sürerken Trabzonspor’un play-off yolundaki rakibi de netleşti. Gornik Zabrze ile Ferencvaros arasındaki iki ayaklı eşleşmede turu geçen taraf yeşil beyazlı ekip oldu. Macar temsilcisi, bu sonuçla Trabzonspor’un Avrupa Ligi’ndeki rakibi olarak bordo-mavililerin karşısına çıkacak.