Zirve yarışında kritik viraj! Trabzonspor Karagümrük’ü ağırlayacak
Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Trabzonspor, sahasında Fatih Karagümrük’ü konuk edecek. Papara Park’ta oynanacak mücadeleyi hakem Ali Yılmaz yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Okay, Augusto (Zubkov), Muçi, Mustafa, Onuachu
Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Mladenovic, Bartuğ, Kranevitter, Berkay, Verde, Babicka, Larsson
ZUBKOV GERİ DÖNÜYOR
Bordo-mavililerde sakatlığı nedeniyle lisansı aktif edilmeyen Edin Vişça ile geçtiğimiz hafta Gaziantep deplasmanında sakatlanan Tim Jabol Folcarelli bu akşamki mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan ve hafta boyunca takımla birlikte çalışan Ukraynalı sağ kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov'un kadroda yer alması beklenirken, ilk 11'de başlamasının planlanmadığı belirlendi. Öte yandan, Fenerbahçe maçındaki kötü ve çirkin tezahüratlar nedeniyle ceza alan yaklaşık 12 bin taraftar bu akşamki maçta tribündeki yerini alamayacak.