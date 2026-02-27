CANLI YAYIN

Fırtına evinde doludizgin! Trabzonspor 3 puanı 3 golle aldı

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Trabzonspor, sahasında Fatih Karagümrük’ü ağırladı. Papara Park’ta oynanan mücadeleyi hakem Ali Yılmaz yönetti. Bordo-mavililer, Onuachu ve Nwaiwu’nun golleriyle sahadan galip ayrılarak puanını 51’e yükseltti ve zirve takibini sürdürdü. İşte maçta öne çıkan anlar…

Trendyol Süper Lig'de 24. hafta heyecanı sürüyor. Trabzonspor, zirve takibini devam ettirmek için sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaştı.

Müsabakada Ali Yılmaz düdük çaldı. Ali Yılmaz'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Murat Ergin Gözütok üstlendi.

Trabzonspor, Fatih Karagümrük karşısında 3-1'lik skorla kazandı.

Trabzonspor'un gollerini 20'nci dakikada Paul Onuachu ile 47 ve 50'nci dakikalarda Chibuike Nwaiwu kaydetti.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 51'e yükseltti. Bordo-mavililer, maç fazlasıyla Süper Lig'in zirvesindeki Galatasaray ile puan farkını 4'e indirdi.

Fatih Karagümrük ise 13 puanda kaldı. İstanbul ekibi, maç fazlasına rağmen Süper Lig'de son sırada kaldı.

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

4. dakikada Mladenovic'in uzun pasında, Babicka savunmadan kurtardığı topu Verde'nin önüne bıraktı. Bu futbolcunun ceza alanı içinde karşı karşıya pozisyondaki şutunda kaleci Onana yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

20. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Sağ taraftan Ozan Tufan'ın ortasında, ceza alanı içindeki Onuachu'nun kafa vuruşunda, top kaleci Grbic'in sağından filelerle buluştu: 1-0.

28. dakikada Larsson'un pasında, araya girmek isteyen Bouchouari'ye çarparak savunma arkasına giden topu Savic, kaleciye bırakmak isterken araya giren Verde, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

32. dakikada Muçi'nin sağdan ortasında ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, kaleci Grbic topa sahip oldu.

35. dakikada Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksander Stanojevic, Kranevitter'in yerine Berkay Özcan'ı sahaya sokmak istedi. Tabelada da değişiklik gösterilmesine rağmen oyuncu ısrarla sakatlığının olmadığını belirterek sahada kalmak isteyince değişiklik gerçekleşmedi.

37. dakikada ceza alanı içinde Oulai'nin şutunda kaleci Gbric, sol tarafına gelen topu yatarak kontrol etti.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

(İKİNCİ YARI)

47. dakikada Trabzonspor, tekrar öne geçti. Muçi'nin sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Ozan Tufan'ın kafayla arkaya aşırdığı topu Nwaiwu, kafa ile filelere gönderdi: 2-1.

50. dakikarda Muçi'nin bu kez sol taraftan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Onuachu'nun geriye çıkardığı topu yine Nwaiwu, kafa ile filelerle buluşturdu: 3-1.

69. dakikada ceza alanı sağ çaprazında Verde'nin şutunda kaleci Onana yatarak topu kontrol etti.

75. dakikada sol çaprazda ceza alanı içinde rakiplerinden sıyrılan Babicka'nın sert şutunda top kale direğinin üstünden auta gitti.

84. dakikada Bartuğ Elmaz'ın ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Onana, soluna gelen topu kornere çeldi.

Trabzonspor, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

ZUBKOV GERİ DÖNÜYOR

Bordo-mavililerde sakatlığı nedeniyle lisansı aktif edilmeyen Edin Vişça ile geçtiğimiz hafta Gaziantep deplasmanında sakatlanan Tim Jabol Folcarelli bu akşamki mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan ve hafta boyunca takımla birlikte çalışan Ukraynalı sağ kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov'un kadroda yer alması beklenirken, ilk 11'de başlamasının planlanmadığı belirlendi. Öte yandan, Fenerbahçe maçındaki kötü ve çirkin tezahüratlar nedeniyle ceza alan yaklaşık 12 bin taraftar bu akşamki maçta tribündeki yerini alamayacak.

TEK YENİLGİ 2022-23'TE

2022-23'te Fırtına, Karagümrük karşılaşmasında tek yenilgisini İstanbul'da, 2022-2023 sezonunda 4-1'lik sonuçla yaşadı. Öte yandan bu sezon iki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Trabzonspor, 4-3'lük sonuçla kazanmayı başarmıştı.

17 PUAN TOPLADI

Trendyol Süper Lig'de bu sezon İstanbul ekipleriyle oynadığı maçlarda 17 puan toplayan Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Fırtına; bu sezon Kasımpaşa, Karagümrük, Eyüpspor ve Başakşehir karşısında galibiyet sevinci yaşarken, Galatasaray ve Beşiktaş ile berabere kaldı. Bordo-mavili takım, Fenerbahçe karşısında ise iki müsabakadan da puan çıkaramadı

12. RANDEVULARI

Trabzonspor ile Karagümrük, bu akşam Trabzon'da oynayacakları karşılaşmayla ligde 12. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 1983- 1984 sezonunda başlayan rekabette bugüne dek 11 karşılaşma oynandı. Bu müsabakaların 8'i Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona ererken İstanbul temsilcisi sadece 1 maçta galip geldi, 2 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

EVİNDE HİÇ KAYBETMİYOR

Karadeniz devi sahasında Karagümrük karşısında mağlubiyet yaşamadı. İki takım arasında Trabzon'da oynanan 5 karşılaşmanın 4'ü Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona ererken, 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Fırtına, bu karşılaşmalarda 14 gol atarken kalesinde 3 gol gördü.

Süper Lig'in 24. haftasında bu akşam Karagümrük ile karşılaşacak Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma ve koşu hareketleriyle idmana başladı. Antrenmanın son bölümünde ise pas ve taktik çalışmaları üzerinde duruldu.

3 İSİM SINIRDA

Bordo-mavililerde bu akşam oynanacak Karagümrük maçı öncesi sarı kart alarmı yaşanıyor. Fırtına'da Saviç, Oulai ve Muçi ceza sınırında bulunuyor. Bu üç oyuncu Karagümrük karşısında sarı kart görmeleri halinde, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyecek. Diğer kart sınırındaki Folcarelli ise sakatlığı nedeniyle bu akşam yok.

ALİ YILMAZ 5. KEZ

Papara Park'ta bu akşam oynanacak Trabzonspor-Karagümrük mücadelesinde hakem Ali Yılmaz düdük çalacak. Bu zamana kadar lig ve kupada 4 kez bordo-mavili takımın maçını yöneten Ali Yılmaz, beşinci kez görev yapacak. Ali Yılmaz'ın düdük çaldığı 4 maçta Trabzonspor 3 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı. Ali Yılmaz, Karagümrük'ün de 3 maçını yönetmişti.

Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:

