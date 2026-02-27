CANLI | Trabzonspor - Karagümrük

TEK YENİLGİ 2022-23'TE

2022-23'te Fırtına, Karagümrük karşılaşmasında tek yenilgisini İstanbul'da, 2022-2023 sezonunda 4-1'lik sonuçla yaşadı. Öte yandan bu sezon iki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Trabzonspor, 4-3'lük sonuçla kazanmayı başarmıştı.

17 PUAN TOPLADI

Trendyol Süper Lig'de bu sezon İstanbul ekipleriyle oynadığı maçlarda 17 puan toplayan Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Fırtına; bu sezon Kasımpaşa, Karagümrük, Eyüpspor ve Başakşehir karşısında galibiyet sevinci yaşarken, Galatasaray ve Beşiktaş ile berabere kaldı. Bordo-mavili takım, Fenerbahçe karşısında ise iki müsabakadan da puan çıkaramadı

12. RANDEVULARI

Trabzonspor ile Karagümrük, bu akşam Trabzon'da oynayacakları karşılaşmayla ligde 12. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 1983- 1984 sezonunda başlayan rekabette bugüne dek 11 karşılaşma oynandı. Bu müsabakaların 8'i Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona ererken İstanbul temsilcisi sadece 1 maçta galip geldi, 2 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

EVİNDE HİÇ KAYBETMİYOR

Karadeniz devi sahasında Karagümrük karşısında mağlubiyet yaşamadı. İki takım arasında Trabzon'da oynanan 5 karşılaşmanın 4'ü Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona ererken, 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Fırtına, bu karşılaşmalarda 14 gol atarken kalesinde 3 gol gördü.

Süper Lig'in 24. haftasında bu akşam Karagümrük ile karşılaşacak Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma ve koşu hareketleriyle idmana başladı. Antrenmanın son bölümünde ise pas ve taktik çalışmaları üzerinde duruldu.