Fırtına zirve takibinde takıldı! Trabzonspor Antalyaspor ile berabere kaldı
Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Zirve takibini sürdürmek isteyen bordo-mavililer, 43. dakikada kalesinde gördüğü gole golcü yıldızı Onuachu ile yanıt verdi ancak üstünlüğü ele geçiremedi. Zorlu mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrılan Trabzonspor, puanını 42’ye yükselterek ligdeki 3. sıradaki yerini korudu. İşte mücadelede yaşananlar…
Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Oğuzhan Çakır düdük çalarken, yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ile Hakan Yemişken üstlendi.
Ev sahibi ekip, 43. dakikada Van de Streek'in golüyle öne geçti. Trabzonspor ise 53. dakikada Paul Onuachu'nun penaltıdan kaydettiği golle eşitliği sağladı. Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.
Bu sonucun ardından Trabzonspor 42, Antalyaspor ise 20 puana yükseldi. Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor, Fatih Karagümrük deplasmanında sahaya çıkacak.
Trabzonspor ise Samsunspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
10. dakikada sol taraftan Assoumou'nun ceza sahasına ortasını Kasımpaşa savunması karşıladı. Pozisyonun devamında ceza sahası dışı sol çaprazından Ntcham'in yakın direğe bekletmeden şutunda kaleci Gianniotis son anda uzanarak meşin yuvarlağı çeldi.
34. dakikada İrfan Can'ın uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta kaleci Okan meşin yuvarlağı son anda çeldi.
35. dakikada sağ taraftan İrfan Can'ın kullandığı köşe vuruşunda kaleci Okan'ı da aşan topa Ali Yavuz Kol, kale önünde müsait pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
(İKİNCİ YARI)
53. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Ceza sahasına hareketlenen Onuachu'nun Hüseyin Türkmen'in müdahalesi ile yerde kalması üzerine hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Onuachu'nun vuruşunda top kaleci Julian'ın ayaklarına çarpmasına rağmen ağlarla buluştu: 1-1.
61. dakikada köşe vuruşunu kullanan Muçi'nin ortasında kale önünde Onuachu topla buluştu. Onuachu'nun uygun pozisyondan kafa vuruşunda topu kaleci Julian güçlükle kornere çeldi.
72. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Safuri'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.
77. dakikada sol kanattan ceza sahasına açılan ortada Antalyasporlu savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı. Bu sırada Hakem Oğuzhan Çakır, Video Yardımcı Hakemin (VAR) kontrolü sonucu topun Antalyasporlu savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen'in eline çarptığını belirterek penaltı noktasını gösterdi.
80. dakikada penaltıyı kullanan Onuachu'nun vuruşunda kaleci Julian topu ayaklarıyla kurtardı. Dönen topu Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.
Öte yandan ligde puan cetveli şöyle: