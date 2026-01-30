Haberler Trabzonspor Haberleri Fırtına zirve takibinde takıldı! Trabzonspor Antalyaspor ile berabere kaldı

Fırtına zirve takibinde takıldı! Trabzonspor Antalyaspor ile berabere kaldı

Giriş Tarihi: 30 Ocak 2026 17:39 Son Güncelleme: 30 Ocak 2026 22:23 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Zirve takibini sürdürmek isteyen bordo-mavililer, 43. dakikada kalesinde gördüğü gole golcü yıldızı Onuachu ile yanıt verdi ancak üstünlüğü ele geçiremedi. Zorlu mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrılan Trabzonspor, puanını 42’ye yükselterek ligdeki 3. sıradaki yerini korudu. İşte mücadelede yaşananlar…