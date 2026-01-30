Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu

Giriş Tarihi: 30 Ocak 2026 15:19 Son Güncelleme: 30 Ocak 2026 15:31

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. Sarı-Lacivertli temsilcimiz İngiliz ekibi Nottingham Forest ile eşleşti.