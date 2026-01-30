Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. Sarı-Lacivertli temsilcimiz İngiliz ekibi Nottingham Forest ile eşleşti.
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda eşleşmeler belli oldu. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek Türk temsilcimiz Fenerbahçe, İngiliz ekibi Nottingham Forest ile eşleşti.
Fenerbahçe Avrupa Ligi lig aşamasını 12 puanla 19. sırada tamamlayarak adını son 16 play-off turuna yazdırmıştı.
Fenerbahçe, son 16 play-off turundaki ilk maçını 19 Şubat'ta evinde, rövanş mücadelesini ise 26 Şubat'ta deplasmanda oynayacak.