CANLI YAYIN

Fırtına deplasmanda avantaj peşinde! Trabzonspor Antalya sınavında

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Fırtına deplasmanda avantaj peşinde! Trabzonspor Antalya sınavında

Trendyol Süper Lig’de 20. haftanın perdesi Antalya’da açılıyor. Trabzonspor, ligin açılış maçında deplasmanda Antalyaspor ile saat 20.00’de Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

Tendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Fırtına deplasmanda avantaj peşinde! Trabzonspor Antalya sınavında - 1

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Atilla Karaoğlan oturacak.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

Ligde 19 haftalık periyotta 12 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 41 puan toplayan bordo-mavililer, lider Galatasaray'ın 5, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 2 puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor. Süper Lig'in ikinci yarısında deplasmanda Kocaelispor'u, sahasında ise Kasımpaşa'yı 2-1'lik sonuçlarla mağlup eden bordo-mavililer, çıkışını Hesap.com Antalyaspor karşısında da sürdürerek zirve yolunda yara almak istemiyor.

Süper Lig'de oynadığı 19 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 10 yenilgi yaşayan Akdeniz temsilcisi, haftaya 19 puanla 14. sırada girdi

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

İLK 11'LER

ANTALYASPOR: Julian, Paal, Hüseyin Türkmen, Bünyamin Balcı, Saric, Veysel Sarı, Samet Karakoç, Soner Dikmen, Safuri, Ballet, Van de Streek

TRABZONSPOR: Onana, Pina, Chibuike, Batagov, Lovik, Oulai, Folcarelli, Muçi, Zubkov, Augusto, Onuachu

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

İKİ TAKIMDA EKSİKLER

Trabzonspor'da Konyaspor'a Umut Nayır'ın transferine karşılık verilmeleri gündemde olan Baniya ve Olaigbe, 20 kişilik maç kadrosuna alınmadı. Bu oyuncuların yanı sıra sakatlıkları bulunan Savic ve Visca da kadroda yer almadı.

Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra sakatlık sürecinden çıkıp takımla çalışmalara başlayan Erdoğan Yeşilyurt'un Trabzonspor maçı kadrosunda yer alması beklenmiyor.

Geçen haftaki Gençlerbirliği mücadelesinde sakatlık geçiren Bünyamin Balcı'nın ise Trabzonspor karşılaşmasında oynayıp oynayamayacağı maç saatinde netlik kazanacak.

Fenerbahçenin UEFA Avrupa Ligi rakibi belli olduFenerbahçenin UEFA Avrupa Ligi rakibi belli oldu FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ RAKİBİ BELLİ OLDU

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın