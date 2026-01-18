Kocaeli’de maç sonrası gerginlik: Başkan Doğan’ın aracına saldırı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.01.2026 21:16 Güncelleme: 18.01.2026 21:40
Trendyol Süper Lig’in 18. hafta mücadelesinde Trabzonspor, deplasmanda Kocaelispor’u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından bordo-mavililerin başkanı Ertuğrul Doğan’ın aracına saldırı düzenlendi.
Karşılaşmanın ardından bordo-mavililerin başkanı Ertuğrul Doğan'ın bulunduğu araca saldırı girişiminde bulunuldu. Doğan'ın koruma ekibi saldırganları etkisiz hale getirirken, çevik kuvvet ekipleri aracın çevresinde güvenlik koridoru oluşturdu.