18 Ocak 2026, Pazar
Kocaeli'de maç sonrası gerginlik: Başkan Doğan'ın aracına saldırı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.01.2026 21:16 Güncelleme: 18.01.2026 21:40
Kocaeli’de maç sonrası gerginlik: Başkan Doğan’ın aracına saldırı

Trendyol Süper Lig’in 18. hafta mücadelesinde Trabzonspor, deplasmanda Kocaelispor’u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından bordo-mavililerin başkanı Ertuğrul Doğan’ın aracına saldırı düzenlendi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından bordo-mavililerin başkanı Ertuğrul Doğan'ın bulunduğu araca saldırı girişiminde bulunuldu. Doğan'ın koruma ekibi saldırganları etkisiz hale getirirken, çevik kuvvet ekipleri aracın çevresinde güvenlik koridoru oluşturdu.

