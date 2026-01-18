Muçi’den hayat öpücüğü! Fırtına Körfez engelini aştı | Maç Sonucu: Kocaelispor 1-2 Trabzonspor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 18 Ocak Pazar günü deplasmanda Kocaelispor ile karşılaştı.

Karşılaşmada gol perdesini 18. dakikada Bruno Petkovic açtı. 44'te ise Felipe Augusto skoru dengeledi. İlk yarı 1-1 sona erdi.

Mücadelenin uzatma dakikalarının başladığı anlarda Muçi sahneye çıktı ve konuk takıma galibiyeti getirdi.

Fırtına bu sonuçla puanını 38 yaparken gelecek hafta Kasımpaşa ile karşılaşacak. 23'te kalan Kocaelispor ise Samsunspor deplasmanına çıkacak.