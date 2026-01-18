18 Ocak 2026, Pazar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.01.2026 10:46 Güncelleme: 18.01.2026 19:28
Muçi’den hayat öpücüğü! Fırtına Körfez engelini aştı | Maç Sonucu: Kocaelispor 1-2 Trabzonspor

Kocaelispor ile Trabzonspor, Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Adnan Deniz Kayatepe’nin yönettiği mücadele, yoğun kar yağışı altında oynandı. Son anlara beraberlikle giren karşılaşmada Trabzonspor, Ernest Muçi’nin kaydettiği golle sahadan galip ayrıldı. İşte mücadelede yaşananlar…

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 18 Ocak Pazar günü deplasmanda Kocaelispor ile karşılaştı.

Karşılaşmada gol perdesini 18. dakikada Bruno Petkovic açtı. 44'te ise Felipe Augusto skoru dengeledi. İlk yarı 1-1 sona erdi.

Mücadelenin uzatma dakikalarının başladığı anlarda Muçi sahneye çıktı ve konuk takıma galibiyeti getirdi.

Fırtına bu sonuçla puanını 38 yaparken gelecek hafta Kasımpaşa ile karşılaşacak. 23'te kalan Kocaelispor ise Samsunspor deplasmanına çıkacak.

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

16. dakikada Kocaelispor rakip sahada etkili oldu. Linetty'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Tayfur Bingöl'ün dönerek yaptığı vuruşta kaleci Onana meşin yuvarlağı kontrol etti.

18. dakikada Körfez temsilcisi öne geçti. Tayfur Bingöl'ün sağ kanattan yaptığı ortada, altıpas yakınında Petkovic'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

20. dakikada Zubkov'un savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Muçi'nin şutunda kaleci Jovanovic gole izin vermedi.

41. dakikada Pina'nın sağ kanattan ortasında savunmadan seken top Zubkov'un önünde kaldı. Bu futbolcunun tek vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

44. dakikada Trabzonspor skoru eşitledi. Sol kanattan Olaigbe'nin ortasına yükselen Augusto, kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

(İKİNCİ YARI)

51. dakikada Tayfur Bingöl'ün savunma arkasına seken topa yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

53. dakikada Petkovic'in pasıyla ceza sahasına giren Linetty'nin, yaşanan karambolde yaptığı vuruşta top savunmaya çarparak kornere çıktı.

78. dakikada ceza sahasında topla buluşan Petkovic, Linetty'i gördü. Altıpasa yakın bölgeden Linetty'nin şutu, direk dibinden auta gitti.

90+1. dakikada Zubkov'un pasında ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Muçi'nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

Karşılaşma, Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

