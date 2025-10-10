Trabzonspor'un net borcu belli oldu
Trabzonspor Kulübü, 31 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla kulübün 4 milyar 255 milyon lira borcu bulunduğunu açıkladı. Öte yandan bordo-mavililer, Uğurcan Çakır transferinden elde edilen net geliri de paylaştı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 31 Ağustos 2025 tarihli mali tabloların Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) açıklandığı ifade edildi.
UĞURCAN ÇAKIR TRANSFERİNDEN ELDE EDİLEN NET GELİR AÇIKLANDI
Açıklamada, kaleci Uğurcan Çakır'ın transferiyle birlikte eylül ayında 1 milyar 4 milyon lira gelir elde edildiği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:
"Söz konusu mali tablolarımız incelendiğinde, enflasyon muhasebesi dolayısıyla nakit çıkışı gerektirmeyecek 2,9 milyar lira ve dönen varlıklar kaleminde bulunan 3,48 milyar lira tutarlarındaki kalemler netleştirildiğinde, 31 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla şirketimizin net borç tutarının 4,255 milyar lira olduğu görülecektir. Ayrıca, Uğurcan Çakır'ın transfer işlemi dolayısıyla şirketimiz Eylül 2025 döneminde yaklaşık 1,4 milyar lira gelir elde etmiştir. Bu tutar da doğrudan şirketimizin borçlarının ödemesinde kullanılacaktır."
