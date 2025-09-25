Trabzonspor’a Mustafa Eskihellaç’tan kötü haber

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 27 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Trabzonspor'da sağ alt baldırında kanama ve ödem tespit edilen Mustafa Eskihellaç'ın ağrısının sürdüğü ve tedavisine başlandığı bildirildi.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, kulübün internet sitesine Mustafa Eskihellaç'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 6. haftasında oynadığımız Gaziantep FK karşılaşmasının son dakikalarında rakibinin darbesi sonucunda sağ alt baldırında kanama ve ödem oluşan oyuncumuz Mustafa Eskihellaç'ın yapılan fiziksel testler sırasında ağrısının devam etmesi nedeniyle tedavisine başlanmıştır. Ayrıca futbolcumuzun bireysel çalışmalarına takımdan ayrı olarak devam etmesine karar verilmiştir." ifadelerini kullandı.