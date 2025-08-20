20 Ağustos 2025, Çarşamba
Haberler Trabzonspor Haberleri Trabzonspor transferi bitirdi: Genç oyuncu imzayı attı

Trabzonspor transferi bitirdi: Genç oyuncu imzayı attı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2025 16:37 Güncelleme: 20.08.2025 16:41
ABONE OL
Trabzonspor transferi bitirdi: Genç oyuncu imzayı attı

Trabzonspor transferde bombayı patlattı. Bordo mavililer 19 yaşındaki Fildişili merkez orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai transferini resmen duyurdu.

Trabzonspor, 19 yaşındaki Fildişili merkez orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai transferini resmen açıkladı.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Christ Inao Oulai'nin, kulübümüze kesin transferi konusunda SC Bastia ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Trabzonspor transferi bitirdi: Genç oyuncu imzayı attı Trabzonspor transferi bitirdi: Genç oyuncu imzayı attı Trabzonspor transferi bitirdi: Genç oyuncu imzayı attı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör