Trabzonspor transferi bitirdi: Genç oyuncu imzayı attı

Trabzonspor, 19 yaşındaki Fildişili merkez orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai transferini resmen açıkladı.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Christ Inao Oulai'nin, kulübümüze kesin transferi konusunda SC Bastia ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri yer aldı.