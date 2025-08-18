Fırtına tek golle kazandı! Felipe Augusto’dan hayat öpücüğü

19 Ağustos 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2025 18:05 Güncelleme: 18.08.2025 23:46
Trendyol Süper Lig’in 2. haftasının kapanış maçında Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda Trabzonspor’u karşı karşıya geldi. Karadeniz temsilcisi Felipe Augusto’nun attığı tek golle 3 puanın sahibi oldu.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasının kapanış mücadelesinde Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetti. Yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Bilal Gölen üstlendi. VAR hakemi Davut Dakul Çelik, AVAR ise Anıl Usta oldu.

fotoğraf (AA)fotoğraf (AA)

DAKİKA DAKİKA MAÇTA YAŞANANLAR

4. dakikada sağ kanattan topla birlikte gelen Hajradinovic'in ortası doğrudan kaleye gitse de Uğurcan topu iki hamlede kontrol etti.

fotoğraf (AA)fotoğraf (AA)

15. dakikada Folcarelli'nin savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Olaigbe, topla buluşamadan Gianniotis kalesinden ayrıldı ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

18. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ali Yavuz'un sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

24. dakikada sol kanatta topla buluşan Ali Yavuz'un ortasında Mustafa top Gueye'ye gelmeden araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

36.dakikada Hajradinovic'in pasında topla buluşan Winck'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş direğin üstünden auta çıktı.

fotoğraf (AA)fotoğraf (AA)

45. dakikada Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Visca'nın ortası doğrudan auta çıktı.

55. dakikada sol kanatta topla buluşan Olaigbe çalımlarla birlikte ceza sahasına girdi ancak açtığı orta arka direkten auta çıktı.

fotoğraf (AA)fotoğraf (AA)

61. dakikada Visca'nın savunma arkasına attığı pasta Augusto kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak şutunu çekemden Szalai araya girdi ve topu kornere gönderdi.

75. dakikada sağ kanattan topla birlikte gelen Zubkov önünü boşalttıktan sonra şutunu çekti ancak top direkten döndü. Dönen topu önünde bulan Augusto topu boş ağlara gönderdi ve Trabzonspor 1-0 öne geçti.

Augusto topu boş ağlara gönderdi ve Trabzonspor 1-0 öne geçti (AA)Augusto topu boş ağlara gönderdi ve Trabzonspor 1-0 öne geçti (AA)

83. dakikada Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır topu uzaklaştırmak isterken sakatlık yaşadı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Uğurcan tekrardan ayağa kalktı.

90+5'de hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı. Maç sonucu Kasımpaşa 0-1 Trabzonspor.

