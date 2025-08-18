Fırtına tek golle kazandı! Felipe Augusto’dan hayat öpücüğü

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasının kapanış mücadelesinde Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetti. Yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Bilal Gölen üstlendi. VAR hakemi Davut Dakul Çelik, AVAR ise Anıl Usta oldu.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasının kapanış maçında Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Trabzonspor'u ağırladı. Karadeniz temsilcisi Felipe Augusto'nun attığı tek golle 3 puanın sahibi oldu.