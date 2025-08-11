Karadeniz'de "fırtına"lı başlangıç! Trabzonspor 1-0 Kocaelispor | MAÇ SONU

12 Ağustos 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 11.08.2025 09:34 Güncelleme: 11.08.2025 23:46
Trendyol Süper Lig'de haftanın son maçında Trabzonspor ile Kocaelispor, Papara Park'ta karşı karşıya geldi. Bordo mavilililer karşılaşmada rakibi Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor, bugün saat 21.30'da ligin yeni ekibi Kocaelispor'u ağırladı. Karşılaşmada Trabzonspor, rakibi Kocaelispor'u 1-0 yenerek galibiyet elde etti.

Foto: AA Foto: AA

İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor, sahasında Kocaelispor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

(İlk yarı)

19.dakikada Savic'in uzun pasında topla birlikte ceza sahasına giren Olaigba'nın sol çaprazdan vuruşunda top yan ağalarda kaldı.

27.dakikada Olaigba'nın sol taraftan ortasında Onuachu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlar üstten auta çıktı.

31.dakikada Nonge Boende sağ taraftan ceza sahası içine girdi. Yerden kale sahası içine bıraktığı topu iyi takip eden Petkovic'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

38.dakikada Olaigba'nın ceza sahasına ortasında Onuachu'nun kafa vuruşu üstten auta çıktı.

Foto: AAFoto: AA

(İkinci yarı)

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor, sahasında Kocaelispor'u 1-0 yendi.

49. dakikada Trabzonspor'un golü geldi. Mustafa Eskihellaç'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Onuachu, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0

61. dakikada Olaigbe'nin pasında ceza yayı üzerinden Nwakaeme'nin sert şutunda top üsten auta gitti.

Foto: AA Foto: AA

73. dakikada Ahmet Oğuz'un soldan kullandığı uzun taç atışında, ceza alanı içinde Nonge Boende, topu topuk pasıyla Petkovic'e aktardı. Bu futbolcu yakın mesafeden uygun durumda meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.

84. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Nwakaeme'nin yerine Arif Boşluk oyuna girdi.

87. dakikada Haidara'nın soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Mendes'in kafa vuruşunda yere çarpan top az farkla yandan auta çıktı.

Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

