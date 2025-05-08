08 Mayıs 2025, Perşembe
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Derbinin hakemi belli oldu: Trabzonspor-Galatasaray maçını Atilla Karaoğlan yönetecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.05.2025 11:13 Güncelleme: 08.05.2025 11:20
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Derbinin hakemi belli oldu: Trabzonspor-Galatasaray maçını Atilla Karaoğlan yönetecek

Trendyol Süper Lig'de 35. hafta, 9 Mayıs Cuma günü Başakşehir-Fenerbahçe ve Gaziantep FK-Alanyaspor maçlarıyla başlayacak. Haftanın en dikkat çeken karşılaşması ise lider Galatasaray ile Trabzonspor arasında, Papara Park’ta oynanacak. Öte yandan TFF 35. haftanın hakemlerini açıklarken Trabzonspor - Galatasaray derbisini hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Trendyol Süper Lig'de 35. hafta 9 Mayıs Cuma günü oynanacak iki maçla başlayacak.

LİDER ZORLU TRABZONSPOR DEPLASMANINDA

Haftanın açılışında Başakşehir-Fenerbahçe ve Gaziantep FK-Alanyaspor maçları oynanacak. Süper Lig'de haftanın dev maçı ise Trabzon'da oynanacak. Lider Galatasaray ile Trabzonspor, Türkiye Kupası finali öncesinde Papara Park'ta sahaya çıkacak.

Beşiktaş'ın Adana Demirspor'u ağırlayacağı hafta 12 Mayıs Pazartesi günü oynanacak Kayserispor-Antalyaspor maçıyla sona erecek.

35. haftanın hakemleri belli oldu (AA)35. haftanın hakemleri belli oldu (AA)

HAKEMLER BELLİ OLDU

Trendyol Süper Lig'de 35. hafta öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri şöyle:

  • RAMS Başakşehir-Fenerbahçe: Burak Pakkan
  • Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor: Kadir Sağlam
  • TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor: Ozan Ergün
  • ikas Eyüpspor-Kasımpaşa: Adnan Deniz Kayatepe
  • Trabzonspor-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
  • Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK: Ümit Öztürk
  • Beşiktaş-Adana Demirspor: Çağdaş Altay
  • Göztepe-Atakaş Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
  • Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor: Arda Kardeşler

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