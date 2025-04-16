Trabzonspor 12 maçta kalesinde gol görmedi!

Trabzonspor'un yaptığı lig maçlarının tamamında kaleyi koruyan takım kaptanı Uğurcan Çakır da ortaya koyduğu performansla bu istatistikte önemli rol oynadı.

Ligdeki 29 karşılaşmada 36 gol yiyen Karadeniz ekibi, maç başına kalesinde 1,24 gol gördü.

GOL YEMEDİĞİ 12 KARŞILAŞMA

Trabzonspor, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 3-0 yenerken, Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor, Gaziantep FK ve Bellona Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı.

Bordo-mavililer, sahasında ise RAMS Başakşehir, Sipay Bodrum FK ve ikas Eyüpspor'u 1-0, Adana Demirspor ve Onvo Antalyaspor'u 5-0, Net Global Sivasspor'u 4-0, Çaykur Rizespor'u da 2-0 mağlup etti.

Trabzonspor dış sahada 5, iç sahada ise 7 kez kalesini gole kapadı.

12 MAÇTA 28 PUAN ALDI

Trabzonspor, gol yemediği 12 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik alarak 28 puan topladı.

Ligde 39 puanı bulunan Karadeniz ekibi, puanların büyük bölümünü söz konusu maçlarda elde etti.

Trabzonspor, ligde Fenerbahçe ile aynı sayıda (12) müsabakada kalesini gole kapadı.

Bordo-mavili takım, 9 karşılaşmada gol yemeyen Beşiktaş'tan 3, 10 mücadelede kalesinde gol görmeyen lider Galatasaray'dan da 2 maç fazla kalesini kapattı.