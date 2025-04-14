Trabzonspor'da Oleksandr Zubkov resitali!
Trabzonspor'un ara transferde kadrosuna kattığı Ukraynalı futbolcu Oleksandr Zubkov, son haftalardaki skorer performansıyla dikkati çekiyor. Ukraynalı oyuncu, ligde son 5 maçta 4 kez ağları havalandırdı.
Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-0 yenen bordo-mavili takımın gollerini kaydeden Zubkov, takımının son 5 maçtaki 8 golünün 4'ünü attı.
Trabzonspor'un söz konusu dönemde ligdeki diğer gollerini ise Banza, Ozan Tufan, Mendy ve Draguş kaydetti.
Ligde 8 maçta 468 dakika, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 maçta 188 dakika olmak üzere toplam 11 maçta 656 dakika forma giyen Zubkov, son haftalarda ilk 11'in değişmez isimlerinden oldu.
TÜM GOLLERİ İÇ SAHADA
Oleksandr Zubkov, ligde ve kupadaki 5 golünü de Papara Park'ta kaydetti.
Bordo-mavili futbolcu, ligde Trabzon'da oynanan maçlarda Atakaş Hatayspor ve Göztepe maçlarında birer, Çaykur Rizespor maçında da 2 gol olmak üzere 4 gol, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sipay Bodrum FK maçında 1 gol kaydetti.
Zubkov'un gol attığı maçlarda Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup olurken, Göztepe ile 1-1 berabere kaldı, Çaykur Rizespor'u da 2-0 yendi.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA ÖNEMLİ GOL
Zubkov, Ziraat Türkiye Kupası'nda attığı golle takımının yarı finale yükselmesinde önemli rol oynadı.
Ukraynalı oyuncu, Sipay Bodrum FK ile Trabzon'da oynanan ve normal süresi 2-2 biten çeyrek final maçının uzatma bölümünde attığı golle takımının sahadan 3-2 galip gelmesini sağladı.
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