Simon Banza için amansız yarış! Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya

Süper Lig'de sezonun tamamlanmasına kısa bir süre kala transfer gündemi hareketlenmeye başladı. Ligde şampiyonluk yarışını kıyasıya sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray için Portekiz'den sürpriz bir iddia gündeme geldi.

O Jogo gazetesinin haberine göre; Fenerbahçe ve Galatasaray, Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Demokratik Kongolu forvet Simon Banza ile ilgileniyor.