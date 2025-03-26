Trabzonspor’da sakatlık problemi! Takviye orta sahadan

Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Göztepe'yi ağırlamaya hazırlanırken, sezon başından beri peşini bırakmayan sakatlık sorunlarıyla bir kez daha yüzleşiyor. Abdullah Avcı ve Şenol Güneş'in ardından takımın başına geçen Fatih Tekke de benzer sıkıntılarla mücadele etmek zorunda. Bordo-Mavililer'in yeni teknik direktörü, taraftarının önünde çıkacağı ilk maçta bu talihsizliği kırmak için yoğun mesai harcıyor. Milli arada çalışmalarına ara veren Karadeniz ekibinde, Nwakaeme, Saviç, Batagov ve Hüseyin Türkmen antrenmanlarda yer almadı. Özellikle savunma hattında önemli eksikler yaşayan Trabzonspor, Göztepe karşısına alternatif çözümlerle çıkmak zorunda kalacak. Savic ve Batagov'un kritik mücadelede forma giymesi düşük ihtimal olarak görülüyor.

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