Trabzonspor'da Göztepe maçı mesaisi!
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını 1 günlük izinin ardından sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.
Antrenmana milli oyuncuların yanı sıra sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Anthony Nwakaeme, Onuralp Çevikkan, Hüseyin Türkmen, Arseniy Batagov ve John Lundstram katılamadı.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.