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Trabzonspor salonda çalıştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 22.03.2025 14:51
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Trabzonspor salonda çalıştı

Trabzonspor, Süper Lig'in 29'uncu haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig'in 29'uncu haftasında sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına bugün saat 10.00 yaptığı günün ilk antrenmanıyla devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular ısınmanın ardından salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Bordo-mavili takım, bugün saat 16.00'da yapacağı günün ikinci antrenmanıyla Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

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