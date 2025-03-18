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Trabzonspor'un kalesi Uğurcan Çakır ile güvende! 11 maçta gol yemedi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 18.03.2025 11:34 Güncelleme: 18.03.2025 12:46
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Trabzonspor’un kalesi Uğurcan Çakır ile güvende! 11 maçta gol yemedi

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında RAMS Başakşehir'i deplasmanda 3-0 mağlup eden Trabzonspor, bu sezon rakiplerine kolay kolay gol şansı vermiyor. Ligde 35 puanı bulunan Karadeniz ekibi, gol yemediği karşılaşmalarda 25 puan elde etti.

Trabzonspor'un 26 karşılaşmasının tamamında kaleyi koruyan takım kaptanı Uğurcan Çakır, ortaya koyduğu performansla kalesinde güven veriyor.

Bordo-mavililer, ligde oynadığı 26 maçın 11'inde gol yemedi.

MAÇ BAŞINA 1,19 GOL YEDİ

Trabzonspor, ligde oynadığı 26 maçta 31 kez topu ağlarından çıkardı.

Bordo-mavililer, maç başına kalesinde 1,19 gol gördü.

GOL YEMEDİĞİ 11 KARŞILAŞMA

Trabzonspor, ligde Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor, Gaziantep FK ve Bellona Kayserispor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmalardan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, sahasında RAMS Başakşehir, Bodrum FK ve ikas Eyüpspor'u 1-0, Adana Demirspor ve Onvo Antalyaspor'u 5-0, Net Global Sivasspor'u 4-0, deplasmanda da RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup etti.

11 MAÇTA 25 PUAN ALDI

Trabzonspor, gol yemediği 11 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik yaşayarak 25 puan topladı.

Ligde 35 puanı bulunan Karadeniz ekibi, puanların büyük bölümünü söz konusu maçlarda elde etti.

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Trabzonspor’un kalesi Uğurcan Çakır ile güvende! 11 maçta gol yemedi Trabzonspor’un kalesi Uğurcan Çakır ile güvende! 11 maçta gol yemedi Trabzonspor’un kalesi Uğurcan Çakır ile güvende! 11 maçta gol yemedi
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