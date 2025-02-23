Trabzonspor’un konuğu Gaziantep FK! İşte muhtemel 11’ler

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TRABZONSPOR, GAZİANTEP FK'YE HİÇ KAYBETMEDİ

Bordo-mavili ekip, ligde 6. sezonunu geçiren Gaziantep temsilcisi ile 12. karşılaşmasına çıkacak. Bugüne dek oynanan 11 maçın 7'sini Trabzonspor kazandı, 4 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda 23 gol atarken kalesinde 8 gol gördü.

TRABZONSPOR EVİNDE RAKİBİNE PUAN VERMEDİ

Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında sahasında rakibine puan şansı tanımadı.

Bordo-mavililer, 2019-2020 sezonunda 4-1, 2020-2021 sezonunda 1-0, 2021-2022 sezonunda 3-0, 2022-2023 sezonunda 3-2, geçen sezon da 4-2'lik galibiyetlerle sahasından ayrılmayı başardı.

Karadeniz ekibi, bu maçlarda 15 gol atarken 5 gol yedi.

GAZİANTEP FK'NİN DIŞ SAHA KARNESİ KÖTÜ

Ligde iç sahada sadece iki yenilgisi bulunan ve evinde en az gol yiyen takım olarak öne çıkan Gaziantep FK, bu başarısını deplasmanda gösteremiyor.

Güneydoğu temsilcisi, deplasmanda oynadığı 10 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip kaleye 13 gol atan kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 24 gole engel olamadı.