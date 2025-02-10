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Trabzonspor'un rakibi Eyüpspor! İşte muhtemel 11'ler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.02.2025 15:16
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Trabzonspor’un rakibi Eyüpspor! İşte muhtemel 11’ler

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında ikas Eyüpspor ile sahasında karşı karşıya gelecek. İşte muhtemel 11'ler...

Trabzonspor’un rakibi Eyüpspor! İşte muhtemel 11’ler

Trabzonspor, Süper Lig'de Eyüpspor'u konuk ediyor. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Ligde deplasmanda Bellona Kayserispor ile 0-0, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Nesine 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, ikas Eyüpspor'u yenerek moral bulmak istiyor.

Süper Lig'de oynadığı 20 maçta 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Trabzonspor 26 puanla 11. sırada yer alıyor. Ligde çıktığı 21 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan eflatun-sarılı takım ise 39 puanla 4. sırada yer alıyor.

Sezonun ilk devresinde iki takımın mücadelesi 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Fotoğraf: İHAFotoğraf: İHA

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Ozan Tufan, Umut Güneş, Visca, Cham, Nwakaeme, Banza

Eyüpspor: Berke Özer, Vezo, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Meliha Kabasaka, Stapanenko, Halil Akbunar, Emre Akbaba, Ampem, Thiam

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Trabzonspor’un rakibi Eyüpspor! İşte muhtemel 11’ler Trabzonspor’un rakibi Eyüpspor! İşte muhtemel 11’ler Trabzonspor’un rakibi Eyüpspor! İşte muhtemel 11’ler
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