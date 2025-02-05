05 Şubat 2025, Çarşamba
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Trabzonspor Borna Barisic'i kiraladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.02.2025 12:31 Güncelleme: 05.02.2025 12:31
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Trabzonspor Borna Barisic’i kiraladı

Trabzonspor , Hırvat oyuncusu Borna Barisic'i sezon sonuna kadar İspanya'nın Leganes ekibine kiraladı.

Trabzonspor'da Borna Barisic sezon sonuna kadar kiralık gönderildi. 32 yaşındaki futbolcunun yeni adresi Deportivo Leganes oldu.

SEZON SONUNA KADAR KİRALADI

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Borna Barisic'in, 2024-2025 futbol sezonu sonuna kadar Leganes Kulübüne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, oyuncunun bu dönemdeki tüm maliyetleri Leganes tarafından karşılanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Barisic, bordo-mavili formayla ligde 9 maçta 129 dakika süre alabilmişti.

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Trabzonspor Borna Barisic’i kiraladı Trabzonspor Borna Barisic’i kiraladı Trabzonspor Borna Barisic’i kiraladı
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