İskenderunspor Trabzonspor’a geçit vermedi! ZTK maçı: İskenderunspor 2 - 2 Trabzonspor maç sonucu

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında deplasmanda Nesine 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor ile karşılaştı. İskenderun Fuat Tosyalı Stadı'nda saat 13.00'te başlayan karşılaşma A Spor ve ahaber.com.tr'den canlı olarak yayınlandı.

Karşılıklı gollere sahne olan mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte Trabzonspor gruptaki puanını 4'e yükseltti.