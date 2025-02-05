İskenderunspor Trabzonspor'a geçit vermedi! ZTK maçı: İskenderunspor 2 - 2 Trabzonspor maç sonucu
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını yaptığı Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Trabzonspor, ZTK A Grubu ikinci maçında İskenderunspor'a konuk oldu. Karşılaşma karşılıklı gollerle berabere bitti.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında deplasmanda Nesine 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor ile karşılaştı. İskenderun Fuat Tosyalı Stadı'nda saat 13.00'te başlayan karşılaşma A Spor ve ahaber.com.tr'den canlı olarak yayınlandı.
Karşılıklı gollere sahne olan mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte Trabzonspor gruptaki puanını 4'e yükseltti.
MAÇTAN DAKİKALAR
27. dakikada Serdarcan Eralp'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Muhammet Beşir, karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Taha Tepe'nin sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
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43. dakikada sağ kanattan Malheiro'nın ortasında arka direkte Sikan'ın vuruşu sonrası top, Cihan Çanak'ın önünde kaldı. Sikan'ın, altıpas üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Onur Can Özdemir'de kaldı.
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