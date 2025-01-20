Trabzonspor'un konuğu Sivasspor! İşte muhtemel 11'ler
Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında heyecan dolu bir kapanış maçına sahne olacak. Trabzonspor, kendi sahasında Sivasspor’u konuk ediyor. İşte iki takımın muhtemel 11'leri...
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, Net Global Sivasspor ile karşılaşacak. Papara Park'ta saat 20.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Lundstram, Batagov, Eren Elmalı, Umut Güneş, Mendy, Ozan Tufan, Visca, Nwakaeme, Banza.
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat Paluli, Sonko, Radakovic, Uğur Çiftçi, Poungouras, Moutoussamy, Koita, Pritchard, Rodrigues, Manaj.
238 GÜNLÜK HASRET
Trabzonspor, Sivasspor'u da mağlup etmesi halinde 238 gün aradan sonra art arda 2 maçtan galibiyetle ayrılmış olacak. Ligde 18 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet ile 22 puan toplayan bordo-mavililer, bu sezon iki maç üst üste kazanamadı.
Ligde art arda 5 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, iki maç üst üste sevinemeyerek bir türlü seri başlangıcı yaşayamadı.
SAHASINDA KOLAY KAYBETMİYOR
Trabzonspor, sahasında bu sezon başarılı performansıyla da dikkat çekiyor.
Ligin 19 haftalık ilk yarısında sahasında 9 karşılaşmaya çıkan bordo-mavili takım, bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve bir mağlubiyet aldı.
Trabzonspor, sahasındaki tek mağlubiyeti Fenerbahçe karşısında 90+12. dakikada yediği golle 3-2'lik sonuçla yaşamıştı.