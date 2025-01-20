Trabzonspor’un konuğu Sivasspor! İşte muhtemel 11’ler

Trabzonspor - Onvo Antalyaspor maçından kareler (AA)

238 GÜNLÜK HASRET

Trabzonspor, Sivasspor'u da mağlup etmesi halinde 238 gün aradan sonra art arda 2 maçtan galibiyetle ayrılmış olacak. Ligde 18 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet ile 22 puan toplayan bordo-mavililer, bu sezon iki maç üst üste kazanamadı.

Ligde art arda 5 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, iki maç üst üste sevinemeyerek bir türlü seri başlangıcı yaşayamadı.

SAHASINDA KOLAY KAYBETMİYOR

Trabzonspor, sahasında bu sezon başarılı performansıyla da dikkat çekiyor.

Ligin 19 haftalık ilk yarısında sahasında 9 karşılaşmaya çıkan bordo-mavili takım, bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve bir mağlubiyet aldı.

Trabzonspor, sahasındaki tek mağlubiyeti Fenerbahçe karşısında 90+12. dakikada yediği golle 3-2'lik sonuçla yaşamıştı.