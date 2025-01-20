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Trabzonspor'un konuğu Sivasspor! İşte muhtemel 11'ler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.01.2025 15:19
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Trabzonspor’un konuğu Sivasspor! İşte muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında heyecan dolu bir kapanış maçına sahne olacak. Trabzonspor, kendi sahasında Sivasspor’u konuk ediyor. İşte iki takımın muhtemel 11'leri...

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, Net Global Sivasspor ile karşılaşacak. Papara Park'ta saat 20.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Trabzonspor - Onvo Antalyaspor maçından kareler (AA)Trabzonspor - Onvo Antalyaspor maçından kareler (AA)

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Lundstram, Batagov, Eren Elmalı, Umut Güneş, Mendy, Ozan Tufan, Visca, Nwakaeme, Banza.

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat Paluli, Sonko, Radakovic, Uğur Çiftçi, Poungouras, Moutoussamy, Koita, Pritchard, Rodrigues, Manaj.

Trabzonspor - Onvo Antalyaspor maçından kareler (AA)Trabzonspor - Onvo Antalyaspor maçından kareler (AA)

238 GÜNLÜK HASRET

Trabzonspor, Sivasspor'u da mağlup etmesi halinde 238 gün aradan sonra art arda 2 maçtan galibiyetle ayrılmış olacak. Ligde 18 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet ile 22 puan toplayan bordo-mavililer, bu sezon iki maç üst üste kazanamadı.

Ligde art arda 5 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, iki maç üst üste sevinemeyerek bir türlü seri başlangıcı yaşayamadı.

SAHASINDA KOLAY KAYBETMİYOR

Trabzonspor, sahasında bu sezon başarılı performansıyla da dikkat çekiyor.

Ligin 19 haftalık ilk yarısında sahasında 9 karşılaşmaya çıkan bordo-mavili takım, bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve bir mağlubiyet aldı.

Trabzonspor, sahasındaki tek mağlubiyeti Fenerbahçe karşısında 90+12. dakikada yediği golle 3-2'lik sonuçla yaşamıştı.

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Trabzonspor’un konuğu Sivasspor! İşte muhtemel 11’ler Trabzonspor’un konuğu Sivasspor! İşte muhtemel 11’ler Trabzonspor’un konuğu Sivasspor! İşte muhtemel 11’ler
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