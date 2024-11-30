Trabzonspor’da kongre heyecanı

Trabzonspor Kulübü 78'inci seçimli Olağan Genel Kurulu heyecanı yaşıyor. Mevcut başkan Ertuğrul Doğan'ın tek aday olduğu kongre Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek ve iki gün sürecek. Genel kurul bu sabah saat 09.00'da başladı. Kulüp yönetim kurulunun idari ve mali raporları ile denetim kurulu raporunun görüşüleceği ilk günde ayrıca yönetim kurulunun idari ve mali bakımdan ibrası oylanacak.

SEÇİMDE 9 BİN 909 ÜYE OY KULLANACAK

Yarın yine aynı saatte başlayacak genel kurulda, başkan adayı Ertuğrul Doğan'ın konuşmasının ardından üyeler sandık başına gidecek ve oy verme işlemi saat 16.00'da tamamlanacak. Bordo-mavili kulüpte 9 bin 909 üyenin sandığa gitme hakkı bulunuyor. Trabzonspor'da üyelerin seçeceği 49'uncu yönetim kurulu 3 yıllığına göreve getirilecek.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan (ortada) (İHA)



İŞTE ERTUĞRUL DOĞAN'IN LİSTESİ



ASİL ÜYELER:

Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı, Murat İskender, Gözde Atasoy, Semih Hekimoğlu.



YEDEK ÜYELER:

Hüseyin Ekşi, Ali Beyazlı, Fatih Solak, İmdat Yılmaz, Serkan Neşat Soylu, Rıfat Çebi, Murat Cem Aşık.