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Alanyaspor evinde Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti!

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.11.2024 15:19 Güncelleme: 30.11.2024 21:06
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Alanyaspor evinde Trabzonspor’u 2-1 mağlup etti!

Süper Lig’in 14. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor’un konuğu oldu. Bordo mavililer 8. dakika da öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamayınca ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu. Maçı 10 kişi tamamlayan Akdeniz ekibi 5 haftalık galibiyet hasretine taraftarının önünde son verdi.

ALANYASPOR- TRABZONSPOR: 2-1

Stat: GAİN Park

Hakemler: Burak Pakkan, Serkan Çimen, Mehmet Akıncık

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Makouta, Efecan Karaca, Janvier, Augusto, Cordova

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Hüseyin Türkmen, Batagov, Arif Boşluk, Mendy, Umut Güneş, Cihan Çanak, Cham, Draguş, Banza

Goller: Dk. 8 Draguş (Trabzonspor), Dk. 41 Hadergjonaj (Penaltı) (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Yusuf Özdemir, Dk. 33 Lima, Dk. 45 Ertuğrul Taşkıran (Corendon Alanyaspor), Dk. 37 Mendy (Trabzonspor)

Alanyaspor - Trabzonspor maçından kareler (AA)Alanyaspor - Trabzonspor maçından kareler (AA)

İLK YARIDAN DAKİKALAR

8. dakikada Trabzonspor öne geçti. Cham orta sahada baskıyla kazandığı topu, sol kanattaki Draguş ile buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahasına girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1

31. dakikada Janvier'in kullandığı köşe vuruşunda ceza alanında topa iyi yükselen Cordova'nın kafa vuruşunda top direğin üstünden az farkla dışarı çıktı.

44. dakikada Alanyaspor eşitliği sağladı. Cihan Çanak'ın Makouta'yı düşürmesi sonucu Alanyaspor penaltı kazandı. Hadergjonaj, kullandığı penaltı atışını gole çevirerek skora eşitliği getirdi: 1-1

Maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

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