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Trabzonspor'da 4 isim kadro dışı bırakıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.11.2024 16:33 Güncelleme: 10.11.2024 16:34
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Trabzonspor’da 4 isim kadro dışı bırakıldı

Trabzonspor, 3-1'lik Çaykur Rizespor mağlubiyeti sonrası Mislav Orsic, Stefano Denswil, Enis Bardhi ve Umut Bozok'un kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Trabzonspor, 3-1'lik Çaykur Rizespor mağlubiyeti sonrası Mislav Orsic, Stefano Denswil, Enis Bardhi ve Umut Bozok'un kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Başkanımız Ertuğrul Doğan, Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas ve Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in bugün (10.11.2024) gerçekleştirmiş olduğu toplantı sonucunda Profesyonel futbolcularımız Mislav Orsiç, Stefano Denswil, Enis Bardhi ve Umut Bozok'un, performanslarını arttırmaya yönelik olarak takımdan ayrı çalıştırılmalarına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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