Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı! Karadeniz derbisi nefes kesecek

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında bu akşam Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Çaykur Didi Stadyumu'mda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında bu akşam Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Çaykur Didi Stadyumu'mda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Halil, Papanikolaou, Hadziahmetovic, Ghezzal, Baresanovic, Olawoyin, Sowe

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Okay, Visca, Ozan, Nwakaeme, Banza

SERİ SONA ERDİ

Sezonun ilk 7 haftasında 5 yenilgi alan Çaykur Rizespor, sonrasında Antalyaspor ve Bodrum FK maçlarını kazanarak moral buldu. Ancak son hafta 1-0 öne geçtikleri maçta Sivasspor'a 2-1 yenilmekten kurtulamadılar. İlhan Palut'un öğrencileri ligde 10 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet alarak 10 puan topladı ve 16. sırada yer alıyor.

ÇIKIŞ ARIYORLAR

Sezona Abdullah Avcı ile başlayan ve Şenol Güneş ile yoluna devam eden Trabzonspor ise toparlanmaya çalışıyor. İlk galibiyetini 6. haftada alabilen ve son 2 karşılaşmada Göztepe ile Fenerbahçe'ye kaybeden Şenol Güneş'in öğrencileri, 12 puanla 11. sırada bulunuyor.

45. RANDEVU RİZE'DE

İki takım arasındaki rekabette 44 kez karşı karşıya geldi. 1979 yılında Süper Lig'de başlayan rekabette Trabzonspor'un 27, Çaykur Rizespor'un 8 galibiyeti bulunurken 9 maçta ise eşitlik çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda Trabzonspor, Çaykur Rizespor filelerine 89 gol atarken, kalesinde 40 gol gördü. Öte yandan 2023-24 sezonunun her iki yarısında oynanan karşılaşmalardan da Çaykur Rizespor galibiyetle ayrıldı.