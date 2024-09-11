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Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakemi Ali Şansalan oldu

Giriş: 11.09.2024 13:52 Güncelleme: 11.09.2024 13:55
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Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakemi Ali Şansalan oldu

Trabzonspor ve Beşiktaş arasında oynanacak pazar günkü derbi maçını hakem Ali Şansalan yönetecek.

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