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Süper Lig'in en centilmeni Trabzonspor

TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 29.03.2024
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Süper Lig’in en centilmeni Trabzonspor

Süper Lig'de geride kalan 30 haftanın istatistikleri açıklandı. Açıklanan verilere göre ligin en centilmen takımı Trabzonspor olurken, bordo-mavili ekip fair-play sıralamasında zirvede yer aldı.

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