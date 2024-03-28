28 Mart 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Trabzonspor Haberleri Trabzonspor'da Mislav Orsic sahalara dönüyor!

Trabzonspor'da Mislav Orsic sahalara dönüyor!

TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 28.03.2024
ABONE OL
Trabzonspor’da Mislav Orsic sahalara dönüyor!

Trabzonspor'un sezon başında transfer ettiği fakat yaşadığı sakatlık sonrası uzun bir tedavi süreci geçiren Mislav Orsic, yeniden sahalara dönüyor. Hırvat oyuncu, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın süre vermesi halinde 1 yıl sonra resmi bir müsabakada forma giyecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA