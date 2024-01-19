Trabzonspor’da iki isim kadro dışı! Galatasaray maçı öncesi büyük şok...

"ÇEŞİTLİ SEBEPLERDEN ÖTÜRÜ YOKLAR"

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Manisa FK maçı sonrası yaptığı açıklamada iki oyuncu hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Avcı yaptığı açıklamada "Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok, çeşitli sebeplerden ötürü antrenmanda yoklar. Onu çok net bilmiyorum. Onunla ilgili konuşup daha net bilgilere sahip olacağım diye düşünüyorum." dedi.