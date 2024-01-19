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Trabzonspor'da iki isim kadro dışı! Galatasaray maçı öncesi büyük şok...

TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 19.01.2024 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
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Trabzonspor’da iki isim kadro dışı! Galatasaray maçı öncesi büyük şok...

Pazar günü Galatasaray ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok kadro dışı bırakıldı. Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı iki çeşitli sebeplerden dolayı antrenmanlarda yer almadığını ifade etmişti.

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok kadro dışı bırakıldı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle:

Yönetim Kurulumuz; profesyonel futbolcularımız Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'un bundan sonraki süreçte A takımdan ayrı olarak idman yapmaları yönünde karar almıştır.

Ayrıca iki oyuncuyla ilgili kulübümüzün disiplin yönetmeliği kapsamında inceleme başlatılmıştır.

"ÇEŞİTLİ SEBEPLERDEN ÖTÜRÜ YOKLAR"

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Manisa FK maçı sonrası yaptığı açıklamada iki oyuncu hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Avcı yaptığı açıklamada "Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok, çeşitli sebeplerden ötürü antrenmanda yoklar. Onu çok net bilmiyorum. Onunla ilgili konuşup daha net bilgilere sahip olacağım diye düşünüyorum." dedi.

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