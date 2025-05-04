Sivasspor'da Galatasaray istifası: O paylaşım tepki topladı
Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray’a 4-1 yenilen Sivasspor’da, maç sonrası sosyal medya paylaşımıyla gündeme gelen Asbaşkan Mücahit Yıldız istifa etti. Kulüpten yapılan açıklamada, Yıldız’ın Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen ile çocuklarının fotoğrafını paylaşmasının ardından oluşan kamuoyu tepkisinin dikkate alındığı ve Başkan Bahattin Eken ile yapılan görüşme sonrası Yıldız’ın görevinden ayrıldığı belirtildi.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray'a 4-1 yenildikleri maçın ardından sosyal medya hesabından Galatasaray fotoğraflarını paylaşan Sivasspor Kulübü Asbaşkanı Mücahit Yıldız'ın görevinden istifa ettiği bildirildi.
Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Dün akşam oynanan Galatasaray-Net Global Sivasspor karşılaşmasının ardından asbaşkanımız Mücahit Yıldız'ın sosyal medya platformlarında yer alan görüntüleri üzerine kamuoyunda oluşan hassasiyet dikkatle takip edilmiştir. Bu çerçevede kulüp değerlerimiz doğrultusunda başkanımız Bahattin Eken ile yapılan görüşmeler neticesinde, kulübümüzün menfaatleri gözetilerek Mücahit Yıldız görevinden istifa etmiştir." ifadelerine yer verildi.
Mücahit Yıldız, maçın ardından sosyal medya hesabından çocuklarının Galatasaray formalı ve sarı-kırmızılı futbolcu Victor Osimhen ile çekilen fotoğrafını paylaşmıştı.