CANLI YAYIN

Samsunspor teknik direktörü Fink: "Hayal kırıklığı yaşıyoruz"

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Samsunspor teknik direktörü Fink: "Hayal kırıklığı yaşıyoruz"

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup oldukları maçın ardından hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi. Takımının performansından gurur duyduğunu belirten Fink, özellikle 50-80. dakikalar arasında çok iyi oynadıklarını ancak fırsatları değerlendiremedikleri için puan alamadıklarını ifade etti.

Fenerbahçe ile Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında karşılaştı.

Samsunspor teknik direktörü Fink: "Hayal kırıklığı yaşıyoruz" - 1

Kadıköy'de oynanan müsabakayı sarı-lacivertliler son dakikada bulduğu golle 3-2 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri; 15. dakikada Guendouzi, 89. dakikada Nene ve 90+5. dakikada Cherif kaydetti. Samsunspor'un ise sayıları 11. ve 23. dakikalarda Mouandilmadji'den geldi.

Samsunspor teknik direktörü Fink: "Hayal kırıklığı yaşıyoruz" - 2

Bu sonucun ardından ligde 2 maç sonra kazanan Fenerbahçe, puanını 57 yaptı ve zirve takibine devam etti. Samsunspor ise 32 puanda kaldı. Ligin gelecek haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek. Samsunspor ise Kayserispor'u misafir edecek.

Samsunspor teknik direktörü Fink: "Hayal kırıklığı yaşıyoruz" - 3

Chobani Stadı'nda yapılan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fink, mücadeleyi değerlendirdi.

Takımının ortaya koyduğu performans nedeniyle gururlu olduğunun altını çizen Alman çalıştırıcı, "50 ile 80. dakikalar arasında kusursuz performans gösterdik. İlk yarıda da Fenerbahçe'nin oyununa cevap verdik. 3. golü bulmuş olsaydık maçı kazanan taraf olurduk. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Takımların değerlerine bakınca bizden 5 kat daha yukarıdalar. Normal şartlarda bizden daha iyiler ama bugün o değer farkını sahada görmedik. Ama bugün puan alamadık. İlk yarı bitince 2 değişiklik yaptık. 2 oyuncumuz da ilk yarıda sarı kart görmüştü. Böyle bir atmosferde onları riske etmek istemedim. Kulübedeki oyunculara değer veriyorum. Ben geleli 3 hafta oldu ve takımımda ruh görüyorum. Evimizde Rayo Vallecano ile önemli maçımız var. Bu maça hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Samsunspor teknik direktörü Fink: "Hayal kırıklığı yaşıyoruz" - 4

Orta saha oyuncusu Ntcham'ı 84. dakikada oyundan almasıyla ilgili de konuşan Fink, "Ntcham 1 hafta boyunca bizimle birlikte antrenman yapamadı. Bugünkü maçta yorgundu. Son dakikalarda rakibi takip etmede biraz zorlandı. Çok kaliteli ve iyi bir oyuncu. Yorgun olmasaydı bugün oyundan çıkarmazdım." açıklamasını yaptı.

Samsunspor teknik direktörü Fink: "Hayal kırıklığı yaşıyoruz" - 5

"TAKIM HALİNDEKİ PERFORMANS SEBEBİYLE ÇOK MUTLU OLDUK"

Mücadelenin son 10 dakikasında daha iyisini yapmaları gerektiğini söyleyen Fink, Fenerbahçe'nin bu bölümde risk aldığını vurguladı.

Kontratakları değerlendiremediklerini dile getiren Fink, "Bireysel anlamda küçük hatalarımız vardı. Takım halindeki performans sebebiyle çok mutlu olduk. Son 10 dakikadaki görevleri biraz daha doğru şekilde yerine getirebilirdik. Oyuna alabileceğimiz kanat oyuncumuz yoktu. Kolay bir dönemden geçmiyoruz. Emre gibi, Zeki gibi, Souza gibi sakat oyuncularımız var. Takımın gelişiminin pozitif olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

Fenerbahçe karşısında planlarının iki kanatta da etkili olmak olduğunu söyleyen Fink, "Planımız iki kanattan da gelmekti. Sol kanadımız bugün daha doğru çalıştı. Holse ve Tomasson iyi bir karşılaşma çıkardı. Bu oyuncular iyi olunca bugün Musaba biraz zorlanmıştır." diyerek sözlerini tamamladı.

Fenerbahçeden nefes kesen geri dönüşFenerbahçeden nefes kesen geri dönüşFENERBAHÇE'DEN NEFES KESEN GERİ DÖNÜŞ

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın