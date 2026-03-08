CANLI | Fenerbahçe - Samsunspor
Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Ligde namağlup yoluna devam eden ve 54 puanla ikinci sırada yer alan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde galibiyet peşinde. 32 puanlı Samsunspor ise zorlu deplasmandan puan çıkarmayı hedefliyor. Mücadelenin canlı anlatımını ahaber.com.tr’den takip edebilirsiniz.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Oğuzhan Çakır yönetiyor. Çakır'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Bilal Gölen üstleniyor.
İŞTE 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Oosterwolde, Brown, Levent, Kante, Guendouzi, Musaba, Kerem, Asensio, Cherif
Samsunspor: Okan, Yunus, Satka, van Drongelen, Tomasson, Celil, Makoumbou, Ntcham, Mendes, Holse, Mouandilmadji
FENERBAHÇE MORAL ARIYOR, SAMSUNSPOR ÇIKIŞ PEŞİNDE
Ligde son iki maçında puan kaybeden Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK'yı 4-0 yenerek moral buldu. Sarı-lacivertliler 24 haftada 15 galibiyet ve 9 beraberlikle 54 puan topladı ve ikinci sırada yer alıyor. 53 gol atıp kalesinde 23 gol gören Fenerbahçe, ligde namağlup tek takım konumunda.