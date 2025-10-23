CANLI | Samsunspor - Dinamo Kiev

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Samsunspor, ikinci maçında bu akşam Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i ağırlıyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadeleyi İvar Orri Kristjansson yönetiyor. Kristjansson'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Birkir Sigurdarson ile Gylfi Mar Sigurdsson yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Vilhjalmur Thorarinsson görev alıyor.

İLK 11'LER

Samsunspor: Okan KocukOkan Kocuk R. van Drongelen L. Tomasson Zeki Yavru L. Satka A. Makoumbou T. Coulibaly Celil Yüksel A. Musaba M. Mouandilmadji C. Holse

Dinamo Kiev: R. NeshcheretR. Neshcheret D. Popov O. Karavaev A. Thiare K. Vivcharenko N. Voloshyn V. Rubchynskyi V. Buyalskiy M. Mykhailenko S. Ogundana E. Guerrero

Kırmızı-beyazlı takım, Konferans Ligi'nin ilk maçında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Samsun temsilcisi, Dinamo Kiev'i seyircisi önünde yenerek gruplarda 2. galibiyetini alarak puanını 6'ya çıkarmak istiyor.

SAMSUNSPOR, DİNAMO KİEV İLE İLK KEZ KARŞILAŞIYOR

Kırmızı-beyazlı ekip, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı 1-0 mağlup ederek lige galibiyetle başladı. Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ise gruptaki ilk karşılaşmasında sahasında İngiltere temsilcisi Crystal Palace'a 2-0 mağlup oldu. Samsunspor ile Dinamo Kiev, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez karşı karşıya geliyor. Kırmızı-beyazlı takım, Dinamo Kiev maçının ardından AEK (Yunanistan), Mainz (Almanya), Hamrun Spartans (Malta) ve Breidablik (İzlanda) ile karşılaşacak.

19 MAYIS STADI'NDA 18 BİN KİŞİ

UEFA Konferans Ligi'nde Samsun'da oynanan Samsunspor – Dinamo Kiev maçı biletleri 16 Ekim Perşembe günü satışa çıkarıldı. 32 bin biletin 18 bin 808 tanesi satıldı. Müsabakayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'da takip etti.

SAMSUNSPOR'DA 5, DİNAMO KİEV'DE 3 EKSİK

Samsunspor'da Olivier Ntcham, Ebrima Ceesay ve Bedirhan Çetin sakatlıkları nedeniyle, Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın ise statü gereği forma giyemeyecek. Dinamo Kiev'de de Mykola Shaparenko, Oleksandr Tymchyk ve Angel Quinones sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.