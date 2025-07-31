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Samsunspor Ebrima Ceesay ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 31.07.2025 14:13 Güncelleme: 31.07.2025 14:13
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Samsunspor Ebrima Ceesay ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Samsunspor, altyapıdan A takıma çıkan ve sezon öncesi kampında da yer alan 19 yaşındaki Gambiyalı hücum oyuncusu Ebrima Ceesay ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Bu sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek Samsunspor, FIFA tarafından verilen 2 dönem transfer yasağının kaldırılmasının ardından bu yaz takıma takviyeler yapmaya başladı.

Karadeniz ekibi; Logi Tomasson, Joe Mendes, Antonie Makoumbou, Anthony Musaba ve Richie Omorowa'nın ardından bir süredir as takımla antrenmanlara çıkan 19 yaşındaki Gambiyalı hücum oyuncusu Ebrima Ceesay ile de sözleşme imzaladı. Ceesay'ın lisansı çıkartılırken, genç hücum oyuncusu ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı.

Bu imza ile birlikte Ceesay, kariyerinde ilk kez profesyonel oldu.

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Samsunspor Ebrima Ceesay ile 3 yıllık sözleşme imzaladı Samsunspor Ebrima Ceesay ile 3 yıllık sözleşme imzaladı Samsunspor Ebrima Ceesay ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
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