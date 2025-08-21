Yunanistan'da Türk gecesi! Panathinaikos-Samsunspor maçının muhtemel 11'i
Samsunspor, 27 yıl aradan sonra Avrupa arenasına dönüyor. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan ekibi Panathinaikos ile karşılaşacak olan kırmızı-beyazlılar, Atina Olimpiyat Stadı’nda sahaya çıkacak. Kritik maçta İspanyol hakem Juan Martinez Munuera düdük çalacak.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk olacak Samsunspor, 27 yıl sonra Avrupa'da boy gösterecek.
MUHTEMEL 11'LER
Panathinaikos: Dragowski, Kotsiras, Palmer-Brown, Touba, Kiriakopoulos, Chirivella, Maksimovic, Tete, Bakasetas, Pellistri, Swiderkski
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil, Soner, Dimata, Ntcham, Emre, Mouandilmadji
İSPANYOL HAKEM DÜDÜK ÇALACAK
Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak ve HT Spor'dan naklen yayımlanacak.
Müsabakada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Juan Martinez Munuera düdük çalacak. Munuera'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Diego Barbero ve Miguel Martinez üstlenecek, karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mateo Busquets Ferrer olacak.
27 YIL SONRA TEKRAR AVRUPA'DA
Samsunspor, uluslararası turnuvalardaki ilk deneyimini 1987-88'de Balkan Kupası'nda yaşadı. 1993-94 sezonunda aynı kupada şampiyonluğa uzanan ekip, UEFA organizasyonlarındaki ilk mücadelesini ise 1997-98'de İntertoto Kupası'nda verdi.
İnter Toto Kupası'na 1998-1999 sezonunda bir kez daha katılan Karadeniz temsilcisi, bu kulvarda iki sezonda oynadığı toplam 10 maçtan 6'sını kazanırken, 4'ünü kaybetti. Bu maçlarda 22 gol atma başarısı gösteren Samsun ekibi, kalesine gelen 13 gole engel olamadı.
Kırmızı-beyazlı takım 27 yıl sonra UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda yarın Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk olacak.
AFONSO SOUSA, PANATHİNAİKOS KARŞISINDA FORMA GİYEMEYECEK
Yeni transferlerden Portekizli yıldız oyuncu Afonso Sousa, transfer edildiği kulüp Lech Poznan ile Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme mücadelesinde forma giydiği için kurallar gereği Panathinaikos karşısında forma giyemeyecek.
Sezon başında kırmızı-beyazlılara transfer olan Toni Borevkovic ve kaleci Albert Posiadala, teknik heyetin forma vermesi halinde maçta yer alabilecek.
Samsun ekibinde Kocaelispor maçında sakatlanan Carlo Holse ve Emre Kılınç'ın durumu ise belirsizliğini koruyor. Kocaelispor karşılaşmasının ardından tedavilerine başlayan bu oyuncuların durumunun Panathinaikos maçı öncesinde netlik kazanacağı bildirildi. Sezon öncesi hazırlık karşılaşmalarında sakatlanan ve 2 haftadır sahalardan uzak olan Anthony Musaba'nın da kadroda yer alıp almayacağı maç saatinde belirlenecek.
Panathinaikos karşılaşmasının Samsun'daki hazırlıklarını tamamlayan Samsunspor, özel uçakla Samsun'dan Atina'ya hareket etti. Bugün akşam saatlerinde maçın oynanacağı Atina Olimpiyat Stadyumu'nda ter idmanı yapacak Karadeniz temsilcisi, maç saatini beklemeye başlayacak.
