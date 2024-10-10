Samsunspor’dan tarihi başarı! Gözü liderlik koltuğunda

Samsunspor, profesyonel lig serüvenine ilk kez 1965-66 sezonunda giriş yaptı. 59 yıllık tarihinde Süper Lig'de toplamda 19 sezon mücadele eden Samsunspor, en iyi başlangıcını 1987-1988 sezonunda yaptı. O sezon ligin ilk 8 haftasında 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 17 puan toplayan Karadeniz ekibi, 36 yıl sonra bu rekorunu kırmayı başardı.

SERİYİ DEVAM ETTİRMEK İSTİYORLAR

Thomas Reis'in öğrencileri, 8 maç sonunda topladığı 18 puanla ligde lider Galatasaray'ın arkasında 2. sırada yer aldı. Karadeniz ekibi, şimdi ise gözünü Fenerbahçe maçına çevirdi. KırmızıBeyazlılar, 20 Ekim'de Kanarya ile ligde oynanacak mücadele için mutlak galibiyet hedefliyor.