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Vavacars Karagümrük Yılport Samsunspor maç sonucu: 2-1

SAMSUNSPOR
Giriş Tarihi: 06.02.2024 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
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Vavacars Karagümrük Yılport Samsunspor maç sonucu: 2-1

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turnuvada son 16 turu maçında VavaCars Fatih Karagümrük ile Yılport Samsunspor karşı karşıya geldi. Mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrılan VavaCars Fatih Karagümrük adını çeyrek finale yazdırdı.

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