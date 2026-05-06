Konyaspor ZTK'da finalde! Palut’tan net mesaj: "Kupayı almak için her şeyimizi vereceğiz"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, değerlendirmelerde bulundu. Mücadeleyi değerlendiren İlhan Palut, "Bir Türkiye kupası yarı finali. Maç öncesi baktığınız zaman tek maç eleme usulüne göre oynanacak bir karşılaşma. Rakip Beşiktaş uzun süredir camia olarak kupaya kitlenen teknik heyet, futbolcu ve taraftar. Güçlü bir rakip, gerçekten güçlü oyuncuları var. Deplasman takımı için oynaması zor bir ambiyans. Bizi zor bir maçın beklediği aşikardı. Çeyrek finalde Fenerbahçe galibiyeti sonrası final ve kupa hayalleri kurmaya başlayan bir şehir. Bunu çok isteyen bir oyuncu grubu ve onlara yardım etmeye çalışan teknik ekip. İlk yarı bizim için söylenecek pozitif bir şey çok yok. Tamamen Beşiktaş'ın dominasyonunda geçen bir periyottu. Bu yarıyı 0-0 bitirmemiz bizim için bir şanstı. İkinci devre oyun dengelendi. İkinci yarı özelinde de Beşiktaş daha etkindi. İyi oynamadığınız dakikalarda takımım mücadele modunu açtı ve savaştı. Böyle maçlarda rakip çok fazla üstünüze geliyor. Öyle bir dakikada öyle bir çıkış yaptık ki bir penaltı kazandık ve sonuçta gol oldu. Bu bizim için inanılmaz bir dakikaydı. Beşiktaş açısından da telafisi mümkün olmayan bir andı. Genel anlamda Beşiktaş'ın üstünlüğüyle geçen maçta oyuncular inanılmaz mücadele ettiler. Onlara teşekkür ediyorum ve kutluyorum. Beşiktaş takımına da başarılar diliyorum. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'İNANILMAZ BİR RAHATLAMA VE HUZUR HİSSETTİM'

Maç sonundaki duygularından bahseden Palut, "İnanılmaz bir rahatlamaydı. Sevinç diyemem ama üzerime gelen his rahatlama hissi. Bütün stresi çaresizce kenarda yaşıyoruz. Maçın 90 dakikası inanılmaz yoğun bir stresti. Bittikten sonra inanılmaz bir rahatlama ve huzur hissettim. Kısa bir süre sonra finalde olduğunuzun farkına varıyorsunuz. Buraya kadar gelmişken kupa için her şeyimizi zorlayacağız" sözlerini sarf etti.