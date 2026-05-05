CANLI YAYIN

Kartal uzatmalarda yıkıldı! Konyaspor Beşiktaş’ı mağlup ederek adını finale yazdırdı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Kartal uzatmalarda yıkıldı! Konyaspor Beşiktaş’ı mağlup ederek adını finale yazdırdı

Yayıncılığını Turkuvaz Medya’nın üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş, sahasında Konyaspor’u ağırladı. Uzun süre başa baş geçen mücadelede Konyaspor, uzatmalarda kazandığı penaltıyı gole çevirerek siyah-beyazlıları 1-0 mağlup etti ve adını finale yazdırdı. İşte maçta yaşananlar…

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Beşiktaş, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayan mücadelede hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çaldı. Adnan Deniz Kayatepe'nin yardımcılıklarını ise Mehmet Kısal ve Kerem Ersoy üstlendi.

Ev sahibi Beşiktaş mücadeleye "Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Olaitan, Asllani, Orkun Kökçü, Toure, Oh" ilk 11'iyle çıktı. Konuk TÜMOSAN Konyaspor ise "Bahadır Güngördü, Nagalo, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic, Deniz Türüç, Bardhi, Gonçalves, Muleka" ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

Karşılaşmanın ilk 15 dakikasında iki takım da gol pozisyonu üretmekte zorlandı. 36'ncı dakikada sol tarafta topla buluşan Toure'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda top üst direkten döndü. 43'üncü dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Ceza sahasında oluşan karambolde top Oh'un önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Bahadır gole izin vermedi. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

63'üncü dakikada Olaitan'ın pasıyla buluşan Oh'un ceza sahasına girdikten sonra çektiği şutta savunmadan seken top kaleci Bahadır Güngördü'de kaldı. 65'inci dakikada sağ taraftaki Olaitan'ın pasıyla merkezde buluşan Orkun Kökçü'nün topu önüne aldıktan sonra yaya yakın bir noktadan şutunda meşin yuvarlak yan direkten döndü.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

75'inci dakikada Olaitan'ın ceza sahasına havalandırdığı topa ceza sahası içi sağ çaprazdaki Asllani, gelişine vurdu. Bu oyuncunun şutunda top yandan auta çıktı. 80'inci dakikada sol taraftaki Berkan Kutlu'nun ceza sahasına çevirdiği topa Bardhi vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti. 81'inci dakikada Toure'nin pasıyla sağ kanatta buluşan Olaitan, çaprazdan ceza sahasına girdi.

Rakibini geçen Olaitan'ın şutunda savunmadan seken top kornere çıktı. Konyaspor, 90+5'inci dakikada penaltı kazandı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Olaigbe, Olaitan'ın müdahalesiyle yerde kaldı.

Hakem Adnan Deniz Kayatepe bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. 90+8'inci dakikada penaltıyı kullanan Bardhi, topu sol köşeden ağlara gönderdi: 0-1. Mücadeleyi 1-0 kazanan Konyaspor, kupada finale yükseldi.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

YÖNETİM VE SERGEN YALÇIN'A TEPKİ

Beşiktaşlı taraftarlar, son dakikada yenilen golün ardından yönetime ve teknik direktör Sergen Yalçın'a tepki gösterdi. Taraftarlar 'Yönetim istifa' ve 'Sergen istifa' tezahüratları yaptı.

FOTOĞRAF (İHA)FOTOĞRAF (İHA)

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

15. dakikada sol taraftan Orkun Kökçü'nün kullandığı köşe vuruşunda kaleye yönelen topu kaleci Bahadır Güngördü son anda çift yumrukla uzaklaştırdı.

36. dakikada Asllani'nin pasında sol kanatta topla buluşan El Bilal Toure, ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

42. dakikada sağ taraftan Murillo'nun kullandığı uzun taç atışında savunmadan seken topu önünde bulan Oh'un altıpasın sağından yaptığı vuruşta kaleci Bahadır Güngördü meşin yuvarlağı kurtardı.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

(İKİNCİ YARI)

65. dakikada Olaitan'ın pasında topla buluşan Orkun Kökçü'nün ceza yayı gerisinin solundan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanında kaldı.

75. dakikada Olaitan'ın savunmanın arkasına attığı pasta Asllani, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

81. dakikada El Bilal Toure'nin pasında topla buluşan Olaitan, rakibi geçip sağ çaprazdan yaptığı vuruşta savunmada Adil Demirbağ'a da çarpan top yandan auta gitti.

90+4. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Kazeem Olaigbe, Junior Olaitan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Adnan Deniz Kayatepe direkt penaltı noktasını gösterdi.

90+8. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Enis Bardhi, sol köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

BEŞİKTAŞ ORKUN KÖKÇÜ İLE BİR KEZ DAHA DİREĞE TAKILDI

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta El Bilal Toure'nin ardından Orkun Kökçü'nün şutu da direkten döndü. İŞTE O POZİSYON...

BEŞİKTAŞ'TA EL BİLAL TOURE'NİN ŞUTU DİREĞE TAKILDI

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta El Bilal Toure'nin 36. dakikada çektiği şut direkten döndü. İŞTE O POZİSYON...

SERGEN YALÇIN: FİNAL OYNAMAK İSTİYORUZ

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, mücadele öncesi A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TÜMOSAN KONYASPOR'UN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile karşılaşan TÜMOSAN Konyaspor'da Enis Bardhi'nin 87. dakikada attığı gol, ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. İŞTE O POZİSYON...

TÜMOSAN KONYASPOR UZATMALARDA PENALTI KAZANDI

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile karşılaşan TÜMOSAN Konyaspor, mücadelenin uzatma dakikalarında penaltı kazandı. İŞTE O ANLAR...

ORKUN KÖKÇÜ: TARAFTARLARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUZ

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup olarak kupaya veda eden Beşiktaş'ta takım kaptanı Orkun Kökçü, mücadele sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

FOTOĞRAF (İHA)FOTOĞRAF (İHA)

MAÇTAN NOTLAR

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmasında Beşiktaş sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.30'de başlayan karşılaşmada Adnan Deniz Kayatepe düdük çaldı. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Kerem Ersoy üstlendi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 32'nci haftasında deplasmanda 2-0 kazanılan Gaziantep FK maçının 11'inde 8 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

Tecrübeli teknik adam; Taylan Bulut, Djalo, Uduokhai, Yasin Özcan, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Jota ve Mustafa Hekimoğlu'nun yerlerine; Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, El-Bilal Toure ve Oh'u oynattı.

FOTOĞRAF (İHA)FOTOĞRAF (İHA)

SERGEN YALÇIN'A PLAKET

Siyah-beyazlı ekibin başında Süper Lig'in 31'inci haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçıyla, 100'üncü lig maçına çıkan teknik direktör Sergen Yalçın'a Konyaspor mücadelesi öncesinde plaket verildi. Mücadele öncesinde başkan Serdal Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın'a plaket takdim etti.

FOTOĞRAF (İHA)FOTOĞRAF (İHA)

OLAITAN BU KEZ SAĞ AÇIK

Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Junior Olaitan, Konyaspor mücadelesine sağ açıkta başladı. Transfer olduktan sonra bir dönem orta sahada görev alan Olaitan, yaşanan sakatlık ve cezaların ardından sol açıkta da forma giymişti. Beninli futbolcu, Konyaspor mücadelesinde ise karşılaşmaya sağ kanatta başladı.

FOTOĞRAF (İHA)FOTOĞRAF (İHA)

TRİBÜNLER DOLU

Siyah-beyazlıların, Konyaspor'u konuk ettiği kupa yarı finali dolu tribünler önünde oynandı. Siyah-beyazlı taraftarlar, stadyumun tamamına yakınını doldururken, Konyaspor taraftarları da deplasman tribünündeki yerlerini aldı.

Kartal deplasmanda hata yapmadıKartal deplasmanda hata yapmadı KARTAL DEPLASMANDA HATA YAPMADI

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın